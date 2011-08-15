اولین تونل انرژی در مشهد آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زارع زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تونل و کانال به طول 4.5 کیلومتر، پست برق 132 کیلو ولت سپاد را به پست برق بوعلی متصل می کند.

وی افزود: از این مسیر یک کیلومتر تونل در عمق 10 متر و مابقی مسیر به صورت کانال اجرا شده است.

وی با اشاره به این که عملیات اجرایی تونل از سال 1387 آغاز شده و اکنون آماده بهره برداری است، بیان کرد: کل هزینه اجرای تونل و کانال 92 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خراسان تامین شده است.

زارع زاده با اشاره به مزیت های اجرای تونل الکتریکی گفت: در اجرای شبکه فوق توزیع و انتقال به روش هوایی و همچنین روش اجرای کابل زمینی به شیوه فنی همواره این خطوط را دچار مشکلات متعددی می شوند که در روش تونل این مشکلات به حداقل می رسد.

وی ایجاد حریم قانونی برای خطوط هوایی، نصب دکل ها در معابر دارای عرض کم و ناهمگونی مبلمان شهری را از جمله معایب اجرای خطوط هوایی ذکر کرد و افزود: در روش فنی نیز عمر کابل ها کاهش می یابد و عیب یابی خطوط بسیار مشکل می شود.

زارع زاده اظهار داشت: به علت بالا بودن قیمت کابل ها و وجود مس در خطوط 132 کیلو ولت کابلی بعد از مدتی تمام این معایب مرتفع می شود.

مجری طرح پست های انتقال نیرو خراسان افزود: در روش دفن کابل ها امکان توسعه شبکه وجود ندارد و باید به موازات خطوط قبلی آسفالت شکافی و کنده کاری صورت گیرد که در روش اجرای تونل توسعه شبکه به راحتی صورت می گیرد.

وی از دیگر مزیت های اجرای تونل انرژی الکتریکی را استفاده از کابل های با هادی آلومینیومی عنوان کرد و گفت: در روش های دیگر کابلها با هادی مسی استفاده می شود که به مراتب قیمت بالاتری دارد.

وی گفت: در برنامه چشم انداز این شرکت، کل خطوط فوق توزیع و انتقال که بالغ بر 170 کیلومتر است به روش تونل و کانال اجرا خواهد شد و در حال حاضر نیز حدود هشت کیلومتر تونل و کانال انرژی الکتریکی در بخش دیگری از مشهد در حال اجر است.