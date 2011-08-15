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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

سرتیپی در گفتگو با مهر:

"ورود آقایان ممنوع 2" به دلیل استقبال مخاطبان ساخته می‌شود

"ورود آقایان ممنوع 2" به دلیل استقبال مخاطبان ساخته می‌شود

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" ساخته رامبد جوان از ساخت قسمت دوم این فیلم خبر داد و دلیل آن را استقبال مخاطبین دانست.

علی سرتیپی دراین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پیمان و محراب قاسمخانی مشغول نگارش فیلمنامه هستند و قصد داریم امسال قطعا این فیلم را کلید خواهیم زد. ترجیح می‌دهم در آینده درباره داستان بخش دوم صحبت کنم.

وی افزود: تلاش می‌کنیم از همین ترکیب فعلی بازیگران و عوامل "ورود آقایان ممنوع" استفاده کنیم. رامبد جوان کار کارگردانی را برعهده می‌گیرد. یکی از دلایلی که تصمیم گرفتیم این پروژه را بسازیم استقبال مخاطبان از اکران فیلم بود و اینکه ثابت کنیم می‌توان فیلم کمدی ساخت که در آن لودگی دیده نشود.

فروش فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" تاکنون از مرز چهار میلیارد تومان گذشته است. در این فیلم ویشکا آسایش، رضا عطاران، مانی حقیقی، پگاه آهنگرانی، بهاره رهنما، ستاره پسیانی و.... بازی کردند.

کد مطلب 1384006

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
      1 0
      پاسخ
      اخ جووون
    • امیر IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      2 0
      پاسخ
      عالیه...

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