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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

نردیک پایگاه نظامی برگزار شد؛

تجمع مردم کره جنوبی علیه آمریکا / اعتراض با پاره کردن پرچم

تجمع مردم کره جنوبی علیه آمریکا / اعتراض با پاره کردن پرچم

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مردم کره جنوبی با تجمع در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکا در سئول نسبت به برگزاری مانور مشترک کره جنوبی با این کشور اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در حدود یک هزار تن از دانشجویان و اعضای تشکلهای مدنی در تجمع اعتراض آمیز خود با پاره کردن پرچم ایالات متحده خواستار توقف برگزاری مانور نظامی مشترک بین دو کشور شدند.

هفته گذشته کره جنوبی و آمریکا از برگزاری یک رزمایش نظامی مشترک 10 روزه در شبه جزیره کره خبر دادند که از تاریخ 16 آگوست (25مرداد) آغاز می شود.
 
پیش ازاین کره شمالی نیز با تاکید بر تلاش برای بهبود روابط در شبه جزیره کره و خلع سلاح هسته ای خواستار لغو رزمایش نظامی مشترک سالیانه کره جنوبی و آمریکا شده بود.
کد مطلب 1384008

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