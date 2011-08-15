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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

اولیا:

ساختار اداری و کمبود اعتبار مشکلات اصلی بخش مرکزی یزد است

ساختار اداری و کمبود اعتبار مشکلات اصلی بخش مرکزی یزد است

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس ساختار اداری و کمبود اعتبارات را دو مشکل مهم بخش مرکزی یزد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اولیا پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش مرکزی یزد با مسئولان اظهار داشت: وجود گلخانه ها در کنار بافت مسکونی از مهمترین مشکلات مردم در بخش مرکزی است که باید هرچه سریعتر برای آن چاره اندیشی شود.

وی از مسئولان جهاد کشاورزی و محیط زیست استان یزد خواست تا بر اساس ضوابط قانونی و وظایف اداری خود با بازرسی مستمر در زمینه حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.

اولیا با اشاره به راه ها و دسترسی های مناطق روستایی اظهار داشت: مشاور طرح باید نظرات شوراها و دهیاریها را اخذ کند و پس از تکمیل طرح آن را در جلسه ارائه دهد.

وی نگهداری و حفظ راه های روستایی بر اساس استانداردها را از موضوعاتی دانست که با جان مردم مرتبط است و در صورت تعلل ضایعات زیادی به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس صدور هرگونه مجوز برای احداث کوره پزیها در بخش مرکزی را مردود دانست و از محیط زیست استان خواست با آلودگی های محیط زیستی در منطقه اقدام جدی تری صورت دهد تا سلامت مردم در این بخش دچار مخاطره نشود.

در این جلسه مدیران دستگاه های اجرایی گزارشی از اقدامات و برنامه های خود در جهت ساماندهی بخش و خدمات رسانی به مردم ارائه کردند.

کد مطلب 1384009

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