بوستان شهریار شهرکرد تا پایان سال91 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فتح‌اللهی اظهار داشت: عملیات احداث این بوستان از سال گذشته آغاز شده و تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: تاکنون بیش از 400 میلیون ریال صرف تأمین و انتقال آب و همچنین کاشت نهال در این پارک شده و در سال ‌جاری با اختصاص 500 میلیون ریال اعتبارات استانی عملیات احداث آن ادامه خواهد یافت.

فتح‌اللهی با اشاره به مشکلات موجود ناشی از عدم یک فضای سبز مطلوب در این منطقه از شهر گفت: اعتبار لازم برای تکمیل فضای سبز، تأمین روشنایی و نصب المانهای شهری در بوستان شهریار در بودجه سال ‌جاری سازمان دیده شده و در صورتیکه شرایط آب و هوایی مناسب باشد، این عملیات نیز صورت خواهد پذیرفت.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهرکرد گفت: امید است با تکمیل و بهره‌برداری از بوستان شهریار شهروندان این منطقه از شهر بتوانند از یک محیط زیست شهری مطلوب‌تر برخوردار شوند.

وی نقش و جایگاه مشارکت شهروندان را در توسعه و نگهداری فضای سبز شهری حائز اهمیت برشمرد و گفت: امروزه هر شهروند برای درختان و فضای سبز شهری احساس مسئولیت کرده و این مهم از بسیاری مخاطرات زیست‌ محیطی شهر کم کرده است.

فتح‌اللهی به اهمیت فضای سبز در سیمای بصری شهر و پاکی هوا اشاره کرد و گفت: امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز دیگر قابل تصور نیست، پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگیهای معضلات زیست‌محیطی آنها، موجودیت فضای سبز و گسترش آنها را برای همیشه اجتناب‌ناپذیر کرده است.

وی ادامه داد: مشارکت مردم و تغییر تدریجی فرهنگ آنها، یکی از بهترین روشهای توسعه فضای سبز شهری است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهرکرد با اشاره به راهکارهایی علمی افزایش مشارکت مردم در حفظ و توسعه فضای سبز شهری گفت: ایجاد تشکلهای محلی و منطقه‌ای حافظان فضای سبز، استفاده از ظرفیتهای فیزیکی و مادی موجود در فرایند حفظ و توسعه فضای سبز، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها، مشارکت و فعال‌سازی نشریات ترویجی در زمینه حفظ، آموزش و افزایش سطح آگاهیهای عمومی مردم در این مسیر می‌تواند بسیار موثر باشد.