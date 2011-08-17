خانه مارتا پیترز؛ نخستین خانه ثبت شده در فهرست میراث ملی

به گزارش خبرنگار مهر، خانه قدیمی مارتا پیترز که به نام "خانه جائی" نیز مشهور است، یکی از بناهای تاریخی و با ارزش دوره شاه عباس صفوی است که در آن دوران محل زندگی "جائی خانی" کشیش، یکی از روحانیون کلیسای اصفهان و پدر مارتا پیترز بوده است و نام این خانه از آخرین مالک آن یعنی مارتا پیترز گرفته شده است.

این خانه در سال 53 توسط سازمان حفاظت آثار باستانی به شماره 990 در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسید.

خانه مارتا پیترز در سال 1357 به دانشگاه هنر اصفهان (فارابی) تحویل داده و از همان زمان کار مرمت و بازسازی آن به طور جدی آغاز شد.

اکنون این خانه در خیابان حکیم نظامی شهر اصفهان قرار دارد. همچنین همزمان با ثبت این خانه، 13 خانه دیگر نیز در اصفهان ثبت شده که بعد از گذشت 37 سال تنها چهار خانه از این تعداد تعیین حریم شده است.

ظاهرا خانه مارتا پیترز الگویی متفاوت باخانه های عادی هم عصر خود دارد و طرح کلی آن به صورت یک کوشک و در میان یک باغ بوده که در گذر زمان دستخوش تغییرات شده است.

اکنون این خانه در اختیار دانشگاه هنر است و اساتید رشته مرمت در آن تدریس می کنند.

