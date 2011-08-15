صورتهای متقارن کودکی خوشایندی داشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستهای آفتاب سوخته و یا خطوط عمیقی که بر چهره بعضی از انسانها دیده می شود، می تواند نشانه های آشکاری از زندگی سخت گذشته آنها باشند اما اکنون دانشمندان دریافته اند همین نشانه ها می توانند داستان دوران کودکی افراد را نیز بازگو کنند.

دانشمندان دانشگاه ادینبرگ دریافته اند می توان با توجه کردن به میزان قرینه بودن صورت افراد، اطلاعات زیادی را درباره دوران کودکی آنها به دست آورد. محققان با استفاده از 15 ویژگی متفاوت در صورت دریافتند افرادی که از صورتهای نامتقارن برخوردارند از دوران کودکی دشوارتری برخوردار بوده اند و دوران رشد و بزرگ شدن آنها به اندازه ای سخت بوده که منجر به نامتقارن شدن شکل صورت آنها شده است.

به گفته دانشمندان تجربیات تلخ کودکی از قبیل تغذیه بد، بیماری، قرار گرفتن در معرض دود سیگار، آلودگی و دیگر مواردی که می تواند دوران رشد کودک را دشوارتر سازند بر روی ویژگی های صورت آنها تاثیر می گذارند. نکته شگفت انگیز اینجاست که ویژگی های صورت این افراد تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی که در بزرگسالی آن را تجربه می کنند قرار نمی گیرد و این به آن معنی است که تعدادی از این افراد که در آینده به افرادی ثروتمند تبدیل می شوند نیز نمی توانند از آنچه درباره کودکی شان بر چهره دارند را پاک کنند.

به گفته محققان در ابتدا تقارن در صورت نشانگر پایداری رشد در بدن بود، توانایی بدن در تحمل عوامل استرس زاهای محیطی در طول روند رشد انسان، اما اکنون به نظر می آید این تقارن می تواند تحت تاثیر عوامل استرس زایی که در اوایل زندگی فرد در زندگی اش به وجود می آیند نیز قرار گیرد.

محققان با بررسی ویژگی های صورت 292 فرد بالای 83 سال سن به این نتیجه رسیدند که ردپای زندگی سخت در دوران کودکی بر چهره افراد باقی می ماند. آنها تقارن چهره داوطلبان را با اطلاعات دقیقی درباره جایگاه اجتماعی در دوران کودکی آنها به مقایسه گذاشتند و 15 نشانه مختلف در چهره این افراد از قبیل موقعیت چشمها، بینی، دهان و گوشها را مورد آزمایش قرار دادند.

بر اساس گزارش تلگراف، نتایج این بررسی ها نشان داد میان طبقه اجتماعی مردها و تقارن صورت آنها ارتباط قدرتمندی وجود دارد و همچنین افرادی که از صورتهای متقارن تری برخوردار هستند از دوران کودکی راحت تر و خوشایند تری برخوردار بوده اند. این نشانه ها و اختلاف در تقارن صورت در میان زنها از قطعیت بالایی برخوردار نبود اما دانشمندان به طور کلی ارتباطی میان طبقه اجتماعی افراد در بزرگسالی و ویژگی های صورت آنها به دست نیاوردند.