کشته شدن 20 عضو طالبان در افغانستان/ سقوط جنگنده نیروی هوایی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در عملیات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته دست کم 20 عضو طالبان کشته و 17 فرد دیگر بازداشت شدند.

در این بیانیه آمده است که در عملیات نیروهای افغانی و ناتو در ولایتهای فریاب، زابل، قندهار، خوست، پکتیا و پکتیکا یک عضو طالبان نیز زخمی شد.

همچنین در این عملیات شمار زیادی از سلاح و مهمات طالبان از جمله نارنجکهای دستی و مواد منفجره کشف و ضبط شد. هنوز هیچ گزارشی درباره کشته شدن نیروهای امنیتی در این عملیات منتشر نشده است.

خبر دیگر اینکه شمار تلفات حملات انتحاری به مقر فرمانداری ولایت پروان در شمال کابل افغانستان به 25 نفر از جمله شش عامل انتحاری رسید.

"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان نیز در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حملات انتحاری روز گذشته به مقر فرمانداری ولایت پروان، طالبان را پشت پرده این حمله تروریستی توصیف کرد.

همچنین شبکه تلویزیونی "سما" پاکستان از زخمی شدن شش نفر بر اثر انفجار در عبادتگاهی در شمال غرب این کشور خبر داد. این انفجار ساعت 6 صبح امروز دوشنبه روی داد و هنوز مشخص نیست که چند نفر در این عبادتگاه حضور داشتند.

شبکه تلویزیونی "جئو" از سقوط یک جنگنده نیروی هوایی پاکستان در بعد از ظهر روز گذشته در مرکز این کشور خبر داد و اعلام کرد: دو خلبان سرنشین این جنگنده بودند.