40 شهید و زخمی در انفجارهای کربلا و نجف/ اعلام حالت فوق العاده در چند استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، شهرهای مختلف عراق امروز شاهد انفجارهای هم زمان بود. یک منبع پلیس استان کربلا در این رابطه اعلام کرد که صبح امروز بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شرق کربلا دست کم 3 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند.

این انفجار خسارت مادی بسیاری بر جا گذاشت و منجر به آتش گرفتن برخی خودروها در محل انفجار شد. از دیاله نیز خبر می رسد که نیروهای امنیتی عراق صبح امروز 3 خودروی بمبگذاری شده را در مناطق مختلف این استان کشف و بمبها را خنثی کردند.

یک منبع امنیتی در استان ذی قار نیز اعلام کرد که در پی انفجارهای همزمان در چند شهر عراق در این استان حالت فوق العاده و وضعیت هشدار اعلام شده است. نیروهای امنیتی استان ذی قار نیز به حال آماده باش کامل درآمده اند.

اداره بهداشت استان واسط نیز اعلام کرد که آمار تلفات انفجارهای امروز الکوت به 34 کشته و 68 زخمی افزایش یافته است و حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش داده شده است.

پلیس استان نجف نیز درباره آمار تلفات انفجارهای نجف گزارش داد که بر اساس آمارهای اولیه از تلفات این انفجارها دست کم 4 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجارها در نزدیکی یک مرکز پلیس در منطقه "حی الحسین" در مرکز نجف رخ داد.

نیروهای پلیس محل انفجار را تحت محاصره قرار داده اند و تنها آمبولانسها برای انتقال مجروحان اجازه تردد در محل حادثه را دارند.



بر اساس این گزارش، در پی وقوع این حملات تروریستی، حالت فوق العاده در این استانها برقرار شده است.