احمد سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در مجموع 22 روز برای بستن تیم وقت داشتیم. در حال حاضر هفت جای خالی در لیست خود داریم. من می‌دانم که مسئولان تیم به خاطر نتایج سه هفته اخیر تحت فشار بودند ولی آنها باید بدانند که بدلیل مشکلاتی که پیش از شروع فصل داشتیم زمان را از دست دادیم و نتوانستیم به هماهنگی تاکتیکی برسیم حتی از نظر جذب بازیکن خوب تجهیز نشدیم.

وی افزود: در حال حاضر در هر یک از خطوط سه گانه خود 4 بازیکن جدید داریم که با توجه به فشردگی بازی های لیگ و قرعه سختی که داشتیم ،نتوانسته ایم که به هماهنگی تاکتیکی برسیم.

سرمربی مس سرچشمه در خصوص اولتیماتوم مدیر عامل این باشگاه مبنی بر فرصت داده شده به وی تا پایان هفته پنجم خاطرنشان کرد: اگر هیئت مدیره می خواهد که به کارم ادامه دهم باید به من زمان بدهند و تعطیلی هفده روزه لیگ بهترین فرصت برای من است و اگر نه تابع تصمیم باشگاه هستم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه در خصوص دیدار تیمش با پرسپولیس اظهار داشت: برای اینکه وارد بحران نشویم به گرفتن امتیاز مقابل این تیم نیاز داریم و پرسپولیس هم به دلیل نتایجی که گرفته شرایط مشابهی دارد با این تفاوت که آنها تحت فشار روانی سنگین تری قرار دارند.

وی افزود: شاید اگر پرسپولیس نتایج بهتری در هفته‌های قبل می‌گرفت بازی با مس سرچشمه برایشان تا این حد حساس نمی‌شد ولی اکنون امتیاز دیدار با مس برایشان حیاتی است. اگر این تیم در کرمان بازنده شود بحران‌‌زده خواهد شد.

دیدار تیمهای فوتبال مس سرچشمه و پرسپولیس از هفته چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر سه شنبه ساعت 22:30 در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.