امکان ارائه بخشی از خدمات دستگاه های پرمشغله البرز از سوی دفاتر پیشخوان

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق برنامه ریزی ها تلاش می کنیم تا دستگاه ها و اداراتی که بیشترین تعداد مراجعه کننده در البرز را دارند، شناسایی شوند و در صورت امکان، زمینه ارائه بخشی از خدمات آنها از سوی دفاتر پیشخوان فراهم شود.

وی ادامه داد: خدمات ارائه شده از سوی دفاتر پیشخوان گسترده می شود و شامل موارد مختلفی خواهد شد که این امر با هدف تسریع در خدمات رسانی وگسترش خدمات رسانی انجام می شود.

این مسئول بیان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته، دفاتر پیشخوان می توانند بخشی از خدمات دستگاه ها را ارائه دهند که این امر موجب صرفه جویی در وقت ارباب رجوع می شود و از مشغله ادارات ودستگاه های پرمشغله خواهد کاست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز اضافه کرد: وجود دفتر جامع پیشخوان کمک می کند تا بتوانیم از مشکلات موجود بکاهیم و زمینه های افزایش کمی و ارتقای کیفی خدمات رسانی را فراهم کنیم.

یزدی یادآور شد: پیش بینی می شود که وجود دفاتر پیشخوان جامع به بهبود امور کمک فراوانی کند و موجب شود که پیگیری ها با سرعت و کیفیت بالاتری صورت گیرد که این امر بسیار مطلوب است.