بخش خصوصی باید خرما را به سمت صادرات بازار های مصرف سوق دهد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی کیخا صبح دوشنبه در جمع فعالان بخش خرمای استان در اتاق بازرگانی زاهدان گفت: سیستان و بلوچستان یکی از قطب های تولید خرما است که باید سلیقه بازارهای داخلی و خارجی را به سمت این محصول سوق دهیم.
وی گفت: کشاورزی جزو اولویت های کشور است و بر استقلال کشور بر پایه این بخش و توسعه آن تأکید فراوان شده زیرا کشاورزی را می توان محور توسعه کشور نام برد.
وی افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضا کمیسیون آب و کشاورزی، دولت و مجلس نیز با نگاه مثبت به این بخش می نگرند و قانون بهره وری کشاورزی در رابطه با توسعه کشاورزی در مجلس تصویب شده است.
نائب رئیس کمیسیون آب و کشاورزی مجلس بیان داشت: 11 هزار میلیارد تومان اعتبار در مجلس به بخش کشاورزی در بودجه 90 اختصاص داده شده و سه هزار میلیارد تومان نیز به صندوق توسعه کشاورزی اختصاص داده شده است.
وی گفت: در بخش کشاورزی با نگاه ویژه مجلس دو هدف دنبال می شود که اولا افزایش تولید را دربر داشته و دوم اینکه درآمد کشاورز از بخش تولید محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند.
وی افزود: فعالیت های مرتبط با هر بخش باید به وزارتخانه مرتبط به آن واگذار شود و یک فوریت آن نیز در مجلس تصویب شده و بر همین اساس نیز ادغام ها در کشور صورت گیرد تا در زمینه های مختلف تصمیم گیری ها آسان تر شود.
کیخا بیان داشت: در بخش کشاورزی و ایجاد فن آوری های پیشرفته و در بخش آبیاری تحت فشار 85 درصد دولت کمک می کند و 15 درصد آن را کشاورزان پرداخت می نمایند که در مناطق محروم کشاورزان از همین مقدار نیز معاف هستند.
وی به موضوع واردات دام از استان و تنظیم بازار گوشت کشور اشاره کرد و گفت: باید از فرصت هایی که در سیستان و بلوچستان وجود دارد جهت ایجاد اشتغال استفاده کرد.
وی افزود: در زمینه واردات دام وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی علاقمند به تنظیم بازار گوشت از طریق این استان که در این زمینه تبحر و نیروی انسانی را دارد هستند.
وی به موضوع مناطق ویژه اقتصادی میرجاوه و زابل اشاره کرد و بیان داشت: بخش خصوصی برای ایجاد این مناطق باید برنامه خود را ارائه دهد تا با سیاست گذاری های دولت در زمینه احداث این مناطق، شاهد راه اندازی آن در استان باشیم.
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