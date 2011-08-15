2 انبار جدید نفت در غرب ایران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایران و عراق تیر ماه امسال قراردادی یکساله به منظور صادرات روزانه 1.5 میلیون لیتر گازوئیل امضا کرده اند که امکان افزایش سقف صادرات گازوئیل تا مرز سه میلیون لیتر در روز وجود دارد.



بر این اساس به منظور افزایش صادرات فرآورده های نفتی به عراق و برخی از کشورهای همسایه امسال 2 انبار جدید نفتی در اسلام آباد غرب و قصر شیرین در مدار بهره برداری قرار می گیرد.



پیش بینی می شود با راه اندازی این دو انبار نفت در غرب کشور در مجموع نزدیک به 17 میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی کشور افزوده می شود.

با ساخت و راه اندازی انبار نفت اسلام آباد غرب، در مجموع چهار دستگاه مخزن با ظرفیت 11 میلیون و 200 هزار لیتر به ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی کشور اضافه می شود ضمن آنکه هدف از ساخت این انبار نفتی بهبود زیرساختهای سوخت رسانی و صادرات فرآورده مختلف نفتی به کشورهای همسایه است.

در حال حاضر تمامی مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این انبار نفت توسط پیمانکاران داخلی انجام شده است و به زودی بهره برداری رسمی از این انبار نفت در غرب کشور آغاز شود.

از سوی دیگر انبار نفت قصر شیرین با در اختیار داشتن دو دستگاه مخزن از ظرفیت ذخیره سازی پنج میلیون و 600 هزار لیتر فرآورده های مختلف نفتی برخوردار است.

در شرایط فعلی عملیات ساختمان و نصب این انبارهای نفتی به پایان رسیده است، تاکید کرد: در این دو انبار نفت، امکان ذخیره سازی بنزین، نفتگاز (گازوئیل) و نفت سفید وجود دارد.

بر اساس اهداف کلان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در بخش ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی کشور، پیش بینی می شود این رقم از 11.5 میلیارد لیتر در روز فعلی به 14.4 میلیارد لیتر در پایان برنامه پنجم و به 17 میلیارد لیتر در روز تا افق چشم انداز افزایش یابد