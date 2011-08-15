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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

محمدحسن به مهر خبر داد:

گسترش فعالیتهای مشترک فنی حرفه ای البرز و موسسات پژوهشی

گسترش فعالیتهای مشترک فنی حرفه ای البرز و موسسات پژوهشی

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از گسترش فعالیتهای مشترک این اداره کل وموسسات پژوهشی خبر داد و گفت: این امر دنبال می شود.

محمود محمدحسن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رویکرد به سمت پژوهش حرکت می کند و در این راستا، انجام پروژه های مشترک با موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از سوی فنی و حرفه ای استان البرز دنبال می شود.

وی ادامه داد: این امر آثار مطلوبی به همراه دارد و موجب ارتقای کیفی فعالیتها و پروژه ها می شود ضمن اینکه تحقق امر یادشده از حجم مشکلات نیز می کاهد.

مدیرکل فنی و حرفه ای البرز عنوان کرد: فنی حرفه ای به فناوری های جدید توجه زیادی دارد و تلاش می کند که آموزشهای ارائه شده را با این فناوری ها همراه کند ضمن اینکه گسترش و افزایش تعداد رشته های آموزشی فنی و حرفه ای نیز دنبال می شود.

محمدحسن گفت: دیدگاه نسبت به مهارتهای پیشرفته عوض شده و لازم است به تناسب این امر، آموزشها نیز ارتقا یابد و بروز شود ضمن اینکه آموزشهای فنی حرفه ای به ارتقای مهارت کمک قابل توجهی می کند.

این مسئول یادآور شد: دوره هایی که فنی و حرفه ای برگزار می کند، شامل ساعات زیادی آموزش است و کارآموز با حضور در این دوره ها امکان فراگیری تکنیک و صنعت مربوطه را به دست می آورد.

کد مطلب 1384034

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