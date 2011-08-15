پیمانکاران متخلف مسکن مهر پیشوا حاشیه امنیت نخواهند داشت

بهرام ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیمانکاران متخلفی که به تعهدات خود در خصوص ساخت واحدهای مسکونی مهر ظرف مدت قانونی عمل نکنند، برخورد می شود.

وی گفت: لازم است که مدیران شرکت های تعاونی با رعایت استاندارد و اصول ایمنی در شهرسازی نسبت به اجرای سریع عملیات آن اقداماتی انجام دهند و دستگاههای خدمات رسان نیز به تعهدات خود در این باره عمل کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان پیشوا ضمن درخواست تسریع در ساخت و واگذاری مسکن مهر به متقاضیان، از آمادگی کامل این شهرستان برای هرگونه مساعدت برای سرعت بخشیدن به عملیات مسکن مهر خبر داد.