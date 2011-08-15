به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد عوض با بیان این که در حال حاضر دین مبین اسلام به سریع ترین دین در حال گسترش در آمریکا تبدیل شده است، اظهار داشت: بین مسلمانان آمریکا و جامعه آمریکا روابط خوبی وجود دارد اما برای حمایت از اقلیت مسلمان در آمریکا در برابر اقدامات تبعیض نژادی باید موسسات و نهادهایی وجود داشته باشند.



وی گفت: جمعیت مسلمانان در آمریکا به دو درصد جمعیت این کشور رسیده است و اسلام دومین دین پس از مسیحیت در آمریکاست.



عوض اظهار داشت: ما شاهد حملات شدید و برنامه‎ریزی شده علیه مسلمانان در آمریکا هستیم، به ویژه که در سایه کشمکش شدید دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، بعضی از محافظه‎کاران، "باراک اوباما" را به مسلمان بودن و پنهان کردن هویت اسلامی‎اش متهم می‎کنند.



مدیر شورای روابط آمریکا و اسلام در واشنگتن بیان داشت: بعضی از نامزدان جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانند "هرمن کین" با صراحت می‎گویند اگر رئیس جمهور شوند هیچ مسلمانی را استخدام نخواهند کرد و اسلام باید از آمریکا دور شود، او تاکنون دو میلیون دلار برای تبلیغات انتخاباتی خود پول جمع کرده است و سیاستمداران آمریکایی از جهل مردم این کشور نسبت به اسلام سوء استفاده می‎کنند.