به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد عوض با بیان این که در حال حاضر دین مبین اسلام به سریع ترین دین در حال گسترش در آمریکا تبدیل شده است، اظهار داشت: بین مسلمانان آمریکا و جامعه آمریکا روابط خوبی وجود دارد اما برای حمایت از اقلیت مسلمان در آمریکا در برابر اقدامات تبعیض نژادی باید موسسات و نهادهایی وجود داشته باشند.
وی گفت: جمعیت مسلمانان در آمریکا به دو درصد جمعیت این کشور رسیده است و اسلام دومین دین پس از مسیحیت در آمریکاست.
عوض اظهار داشت: ما شاهد حملات شدید و برنامهریزی شده علیه مسلمانان در آمریکا هستیم، به ویژه که در سایه کشمکش شدید دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، بعضی از محافظهکاران، "باراک اوباما" را به مسلمان بودن و پنهان کردن هویت اسلامیاش متهم میکنند.
مدیر شورای روابط آمریکا و اسلام در واشنگتن بیان داشت: بعضی از نامزدان جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانند "هرمن کین" با صراحت میگویند اگر رئیس جمهور شوند هیچ مسلمانی را استخدام نخواهند کرد و اسلام باید از آمریکا دور شود، او تاکنون دو میلیون دلار برای تبلیغات انتخاباتی خود پول جمع کرده است و سیاستمداران آمریکایی از جهل مردم این کشور نسبت به اسلام سوء استفاده میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر شورای روابط آمریکا و اسلام در واشنگتن با اشاره به اقبال مردم به اسلام در آمریکا گفت: در حال حاضر دین مبین اسلام به سریعترین دین در حال گسترش در آمریکا تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد عوض با بیان این که در حال حاضر دین مبین اسلام به سریع ترین دین در حال گسترش در آمریکا تبدیل شده است، اظهار داشت: بین مسلمانان آمریکا و جامعه آمریکا روابط خوبی وجود دارد اما برای حمایت از اقلیت مسلمان در آمریکا در برابر اقدامات تبعیض نژادی باید موسسات و نهادهایی وجود داشته باشند.
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