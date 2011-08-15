شیوع هپاتیت B در میان اهداکنندگان خون در کشور پایین است

حسن ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین شیوع HIV نیز در میان اهداکنندگان خون در کشور نسبت به آمار شیوع این بیماری در جامعه عمومی کشور پایین است که این امر مطلوب است.

وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژی های جدید باعث شده که امکان بروز اشتباه در فعالیتهای مربوط به انتقال خون کاهش یابد که این امر، ضرورت بهره مندی و استفاده از تکنولوژی ها و تکنیکهای جدید علمی را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول بیان کرد: در سازمان انتقال خون از دستگاه های سخت افزاری تمام اتومات استفاده می شود که این امر، احتمال بروز اشتباه را تا حد بسیار قابل توجهی پایین آورده است.

مدیرعامل انتقال خون افزود: در میان کشورهای منطقه، تنها کشوری هستیم که پلاسمای ما استاندارد جهانی دارد و پلاسمای ایران برای انجام فعالیتهای مربوطه به خارج از کشور می رود.

ابوالقاسمی اضافه کرد: این پلاسما پس از انجام فعالیتهای مربوطه و تبدیل شدن به محصول مورد نظر، دوباره به کشور بازمی گردد و در زمینه های مربوطه، مورد استفاده قرار می گیرد.