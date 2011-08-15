150هزار تن محصولات دامی در استان قزوین تولید شد

یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی سه ماهه اول سال جاری بیش از 150 هزار و 314 تن محصولات دامی در این استان تولید شده است.

از این میزان فرآورده دامی مقدار 12 هزار و 134 تن گوشت قرمز و 125 هزار و 280 تن شیر است.

وی گفت: همچنین طی مدت یاد شده هشت هزار و700 تن گوشت مرغ و چهار هزار و200 تن تخم مرغ در استان قزوین تولید شده است.

جلوخانی تصریح کرد: این میزان محصولات دامی در40 واحد مرغ تخم گذار به ظرفیت پنج میلیون و 629 هزار و400 قطعه، 427 واحد مرغ گوشتی به ظرفیت 10میلیون و 376هزار و 80 قطعه، 263 واحد گاوداری شیری به ظرفیت 26هزار و 361 راس مولد و 363 واحد گاوداری پرواری به ظرفیت 71 هزار راس تولید شده است.