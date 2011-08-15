مشاور استاندار خراسان رضوی در امور روحانیت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در حکمی به حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد به عنوان مشاور استاندار خراسان رضوی در امور روحانیت گفته است: تاریخ فخر آفرین مجاهدت های روحانیت معظم در تعالی بخشی احوال معنوی و اخلاق دینی مردم مومن ما تلالو ویژه ای داشته است.

صلاحی افزود: حضور علما و فضلای ملبس به لباس انبیا و اولیا در روند شکل گیری حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه مسلمانان به روشنی حاکی از معنابخشی و جهت سازی رو به اعتلای بنیان های فرهنگ انسانی است، از این رو همنشینی، مجالست و معاضدت با صاحبان مدرس خرد و تقوای الهی، به منظور هدایت خردمندانه علاقه مندان دین و معرفت، ملازمه اساسی و اصولی جلب آراء صائب اعاظم و بزرگان این جامعه شریف دارد.

وی بیان کرد: بدین وسیله حضرتعالی را که دارای تعهد، تخصص و تجربه مدیریت موفق هستید به سمت مشاور امور روحانیت استاندار منصوب می نمایم و امید دارم تا با سعی جمیل خویش در عرصه الفت، همکاری و معرفت جویی را در محضر مبارک عالمان دین با نهادهای مرتبط با استانداری فراهم آورید.

وی عنوان کرد: همت عالی می بایست مصروف و معطوف به غایت ارجمند ارتباط با مراجع عظام تقلید که به راستی خورشیدهای تابان و زوال ناپذیر سپهر دانایی و معنویت اند و گوهرهای سزاوار ستایش استادان عالی مقام حوزه های علیمه، ائمه معزز و معظم جمعه و جماعات استان باشد.

صلاحی اظهار کرد: مسائل و موضوعات حوزه های علمیه استان و ارتباط مستمر و ثمر بخش با علما و حوزه های علمیه برادران محترم اهل سنت و جماعت نیز از زمره وظایف حضرتعالی به شمار خواهد آمد.

استاندار خراسان رضوی افزود: جامعه اسلامی ما برای نیل به علوها و شکوه آیین مندی، محتاج به فهم عمیق و دقیق مفاهیم ژرف کتاب خداوند و احادیث گرانسنگ که میراث نبی اعظم(ع) و عترت کریم(ع) اوست، است و اگر ربط وثیق با میراث داران دانش نبوی و علوی نباشد، مقصد فراچنگ نخواهد آمد.

وی افزود: آرزومندم جنابعالی به عنوان مشاور امور روحانیت این خادم آستان مقدس و مطهر رضوی، ما و جامعه اداری استان را در ایصال و اتصال با حریم لازم التکریم عالمان و فضلاء دین در طریق توفیق رهنمون باشید و خداوند رحمان و رحیم یاریگرتان باشد.