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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

اکبری:

کارخانه سرنگ سازی در گلستان احداث می شود

کارخانه سرنگ سازی در گلستان احداث می شود

آق قلا - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: کارخانه سرنگ سازی استان در شهرستان آق قلا احداث می شود.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمین این کارخانه در شهرک صنعتی آق قلا تهیه شده و مجوزهای لازم  برای ساخت کارخانه دریافت شده است.

 وی اظهار داشت: 18 گروه کارشناسی مقدمات کار  را انجام داده اند و ما منتظر دریافت تسهیلات هستیم که  با دریافت  اعتبار 10 میلیارد تومانی کلنگ این کارخانه بزودی زده خواهد شد.
 
اکبری افزود: با ساخت  این کارخانه 200 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می شوند.
 
وی درباره ساختمان توانبخشی استان نیز گفت: مرحله اول ساختمان توانبخشی با هزینه سه میلیارد و 400 میلیون تومان در حال اجراست که تا سه سال آینده  به بهره برداری می رسد.
 
اکبری بیان داشت: 19 پایگاه ثابت و سیار در مناطق پر خطر و 13 پایگاه امداد و نجات در مناطق ساحلی شهرهای بندرگز و بندر ترکمن راه اندازی شده است.
کد مطلب 1384047

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