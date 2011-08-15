کارخانه سرنگ سازی در گلستان احداث می شود

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمین این کارخانه در شهرک صنعتی آق قلا تهیه شده و مجوزهای لازم برای ساخت کارخانه دریافت شده است.

وی اظهار داشت: 18 گروه کارشناسی مقدمات کار را انجام داده اند و ما منتظر دریافت تسهیلات هستیم که با دریافت اعتبار 10 میلیارد تومانی کلنگ این کارخانه بزودی زده خواهد شد.

اکبری افزود: با ساخت این کارخانه 200 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می شوند.

وی درباره ساختمان توانبخشی استان نیز گفت: مرحله اول ساختمان توانبخشی با هزینه سه میلیارد و 400 میلیون تومان در حال اجراست که تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

اکبری بیان داشت: 19 پایگاه ثابت و سیار در مناطق پر خطر و 13 پایگاه امداد و نجات در مناطق ساحلی شهرهای بندرگز و بندر ترکمن راه اندازی شده است.