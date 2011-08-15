تخلفات فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی در مشهد کاهش یافت

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای ماه رمضان تاکنون بالغ بر 4 هزار سی دی و لوح فشرده غیر مجاز از سطح شهر کشف شد که نسبت به ماه گذشته، کاهش داشته است.

وی افزود: تیم بازرسی این اداره به همراه اداره اماکن نیروی انتظامی و اتحادیه عرضه محصولات فرهنگی اقدام به جمع آوری لوح های فشرده شامل کپی غیر مجاز، دایویکس، مبتذل و مستهجن کرده اند.

وی ادامه داد: در همین راستا شش فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی متخلف پلمپ و 10 متخلف جهت طی مراحل قضایی به دادگاه انقلاب معرفی شدند و نیز 35 فروشگاه دارای تخلف اخطار اخذ کردند.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک خودرو حاوی سی دی های مبتذل و مستهجن کشف و به اداره اماکن نیروی انتظامی خراسان رضوی جهت بررسی منتقل شد.

دبیری تاکید کرد: تیم بازرسی مذکور، دو حافظه جانبی با ظرفیت بیش از دو هزار گیگابایت حاوی بیش از 500 فیلم مستهجن و هزار فیلم و تصاویر مبتذل و نیز دو عدد حافظه جانبی را جمع آوری و جهت بررسی و طی مراحل قانونی به واحد بررسی نوار این اداره منتقل کردند.

وی تاکید کرد: این طرح از ابتدای سال جاری به صورت ضربتی در تمام مناطق 13 گانه شهر و نیز حاشیه شهر اجرا شده که شمار بازدید تاکنون بیش از 18 مورد بوده است.