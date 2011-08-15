اختصاص 700 میلیون تومان اعتبار برای حمایت از ناشران قمی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن درّی این تصمیم را از سوی معاونت متبوعش، اقدامی ویژه برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در سفر سال گذشته ایشان به استان قم توصیف کرد و گفت: با حمایت‌های صورت گرفته حدود 160 اثر ارزشمند در این استان چاپ و منتشر و یا در آستانه چاپ قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کتاب‌های حمایتی معاونت فرهنگی وزیر ارشاد مربوط به آثار ارزشمند قرآنی است و در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم عرضه شده است، افزود: از جمله این کتابها می‌توان به ترجمه تفسیر البرهان سیدهاشم بحرانی که در 12 جلد منتشره شده است، اشاره کرد.

معاون امورفرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تفسیر قرآن عطیه عوفی در سه جلد٬ تفسیر قرآن علامه الشریف مرتضی در 8 جلد و الطیب البیان فی تفسیر القرآن از جلد 11 تا 20 تفسیر قرآن مهر در 10 جلد٬ قرآن با تلفظ انگلیسی، دایره‌المعارف قرآن کریم، آیه‌های ماندگار در 5 جلد و پرسشهای قرآنی جلدهای 13 تا 16 را از دیگر کتابهای حمایتی این معاونت عنوان کرد که به تازگی منتشر شده است.

بهمن دری با تاکید بر اینکه مخاطبان کتابهای دینی باید از انتشار کتابهای ارزشمند مطلع شوند٬ خواستار اطلاع رسانی مناسب رسانه‌ها از انتشار این کتابها شد و گفت: از دیگر کتابهایی که این معاونت مورد حمایت قرار داده، می‌توان به قرآن و تفسیر، تاریخ اسلام٬ سیره اهل بیت (ع) احکام و فقه شیعه٬ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مهدویت اشاره کرد.

معاون امورفرهنگی وزیر ارشاد همچنین خواستار اهتمام بیشتر رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی در اطلاع‌رسانی مناسب کتابهای فاخر و ارزشمند دینی شد.