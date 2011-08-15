دیدار وزیر ارشاد و کمیسیون فرهنگی مجلس از بخش تجسمی نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل؛ رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی یکشنبه شب 23 مرداد ماه از بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن دیدن کردند.

غلامعلی حداد عادل دربازدید از بخش تجسمی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: هنر ظرفیت های فراوانی دارد و می تواند پیام های قرآنی و معنوی را بیان می کند و این آثار می تواند درطراحی و نگارش قرآن ها مورد استفاده قرار گیرد.

بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با همکاری مرکز هنرهای تجسمی ، مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار شده است.