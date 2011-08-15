به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم اظهار داشت:‌ بر اساس مصوبه کمیسیون پژوهش و آموزش عالی شورای توسعه فرهنگ قرآنی، شهرک قرآن با اجرای دفتر تبلیغات اسلامی و نظارت شورای عالی حوزه‌های علمیه، در قم راه‌اندازی می‌شود.



وی با بیان این که فعالیت‌‌ها و برنامه‌های قرآنی در این شهرک به صورت متمرکز برگزار می‌شود،‌ یادآور شد: با آغاز به کار این شهرک، تمامی فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و تبلیغی قرآنی که در سراسر کشور برگزار می‌گردد، از سوی این شهرک اداره و ساماندهی شود.



یوسفی مقدم ادامه داد:‌ با متمرکز شدن فعالیت‌های قرآنی، بر اساس تعاملاتی که میان مراکز صورت می‌گیرد، آشنایی آنها نسبت به یکدیگر افزایش می‌یابد؛ از این رو موازی‌کاری‌ها از بین رفته و کارها به صورت حرکتی سامان‌یافته و هدایت‌شده‌ انجام می‌پذیرد.



وی افزود: ساخت این شهرک مصوب شده و بودجه خوبی هم برای کارهای مطالعاتی آن اختصاص یافته است و امیدواریم در آینده‌ شاهد آغاز به کار شهرک باشیم.



مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن در ادامه درباره روند کارهای قرآن پژوهی در جامعه، گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به فعالیت‌های قرآنی زیاد شد و کارهای ارزشمندی در عرصه قرآن پژوهی صورت گرفته است.



دوری مخاطبان از پژوهش‌های قرآنی



یوسفی مقدم مبتنی نبودن فعالیت‌‌های قرآن پژوهی بر اساس نیازها را یکی از آسیب‌های این عرصه دانست و بیان داشت:‌ امروزه مخاطبان از تیررس پژوهش‌های قرآنی دور هستند و کارهای انجام شده، کاری به نیاز مردم و نظام و حوزه ندارد.



وی با تأکید بر ضرورت حضور حوزه در این عرصه و معطوف ساختن فعالیت‌های قرآن‌پژوهی بر نیازهای جامعه، یادآور شد: اگر حوزه در این عرصه حضور جدی‌تری نسبت به گذشته داشته باشد، می‌توان شاهد موفقیت‌های بیشتری در این عرصه بود.



مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار فعالان قرآنی مبنی بر ضرورت داشتن جامعه قرآنی، گفت: جامعه قرآنی باید با انزار و بشارت‌های قرآنی زندگی کند، این که نه تنها بحث مبانی نظری و فعالیت‌های تئوریکی مطرح باشد، نمی‌توان ادعای جامعه قرآنی را داشت.



تاکید بر نقش محوری حوزه در فعالیت‌های قرآنی



وی در پایان با اشاره به کارهای انجام شده از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن در عرصه قرآنی، فعالیت‌های این مرکز را نیازمند حمایت دانست و تصریح کرد: در این میان حوزه به عنوان محوری‌ترین مسئول در عرصه فعالیت‌های قرآنی می‌تواند با همت و تلاش بیشتر در عرصه پژوهش، آموزش، تبلیغ و کاربردی‌کردن فعالیت‌های قرآنی، گام‌‌های ارزشمندی بردارد.

