برپایی سفره کرامت در پارک شهر گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در این کار خیرخواهانه انواع غذاهای مخصوص مراسم افطار شامل کتلت، اولویه، کوفته، میرزاقاسمی، کشک بادمجان، آش، هلیم، فرنی، پیراشکی، حلوا و سبزی خوردن تهیه شده است.

این سفره کرامت در محل پارک شهر این شهر از تاریخ 22 مردادماه دایر شده است و تا 27 مردادماه تا زمان افطار ادامه دارد.

شهروندان گرگانی می توانند افطار خود را از این سفره از ساعت 18 تا 20 شب تهیه کنند.

درآمد فروش این غذاها برای کمک به مستمندان هزینه می شود.

علاوه بر این در ایام ماه مبارک رمضان طرح 30 شب 30 سفره در محلات و مناطق مختلف استان از سوی هلال احمر اجرا شده است.