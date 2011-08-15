دو خبر از نمایشگاه بین المللی قرآن در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تفسیر صامت قرآن‌کریم عنوان یکی از مسابقات بخش نوجوان در نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم است که با طرح پرسش‌هایی درباره چند آیه از یک سوره کلام الله مجید برگزار می‌شود.



منابع این مسابقه 141 آیه از سوره‌های قرآن‌کریم است که هر روز به سوالاتی درباره پنج تا هفت آیه اختصاص دارد.



مسابقه تفسیر صامت قرآن‌کریم به‌صورت پرسش‌هایی با پاسخ‌های چهار گزینه‌ای برگزار می‌شود و اسامی نفرات برگزیده این مسابقه هر روز در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.



بخش نوجوان نمایشگاه قرآن‌کریم در طبقه همکف شبستان مصلی بزرگ امام‌خمینی(ره) راهرو الف قرار دارد.



عرضه آثار برتر جشنواره ملی نرم‌افزارهای قرآنی



خبر دیگر حاکی است که آثار برتر جشنواره ملی نرم‌افزارهای قرآنی در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم به نمایش درآمده است.



این آثار به همت مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور به نمایش درآمده است.



این جشنواره سال گذشته به همت مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور در قالب یکی از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی قرآنی آیات برگزار شد.



جامع‌الاحادیث3، بهشت بی‌نشونه، منظومه جشنواره‌‌های قرآنی آیات فجر، ضیافت، نسیم خوشبختی، قرآن گویای مبلغ، جامع تفاسیر نور 1 و2، سلسبیل، مهدیار و... از جمله عناوین نرم‌افزارهای برتر است.