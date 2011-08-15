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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۳

حدود 50هزار نفر پذیرفته شدند؛

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی از 27 شهریور

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی از 27 شهریور

ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از 27 شهریور آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از 27 تا 31 شهریورماه انجام می شود و به گفته سیدجلال طباطبایی - معاون اجرایی سازمان سنجش حدود 50 هزار نفر ظرفیت این دوره اعلام شده است.

پذیرفته شدگان می بایست در مهلت مقرر با در دست داشتن مدارک لازم از جمله تصویر تمام صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت، تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت، اصل مدرک فوق دیپلم یا کاردانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش وپرورش و یـک بـرگ تصویر آن، گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقـام مسـئول، آخـرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار برای پذیرفته ‌شدگان شاغل، مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظیفه عمومی مشخص کند و سایر مدارک، جهت ثبت نام به محل مرکز قبولی خود مراجعه کنند.

کد مطلب 1384063

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