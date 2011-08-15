دومین جلسه محاکمه مبارک آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عربی، حسنی مبارک به همراه علاء و جمال، پسرانش در داخل قفس اتهام در دادگاه قاهره قرار گرفته اند.



پیش از شروع جلسه محاکمه مبارک، درگیریهایی میان طرفداران و مخالفان وی رخ داد و حامیان وی به تیم شبکه الجزیره حمله ور شدند.



مبارک به سبب اتهامات مختلفی از جمله دست داشتن در کشتار معترضان در جریان انقلاب اخیر مصر محاکمه می شود.