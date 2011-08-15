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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۶

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دومین جلسه محاکمه مبارک آغاز شد

دومین جلسه محاکمه مبارک آغاز شد

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دیکتاتور سرنگون شده مصر از لحظاتی پیش در قاهره در سایه تدابیر امنیتی شدید آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عربی، حسنی مبارک به همراه علاء و جمال، پسرانش در داخل قفس اتهام در دادگاه قاهره قرار گرفته اند.

پیش از شروع جلسه محاکمه مبارک، درگیریهایی میان طرفداران و مخالفان وی رخ داد و حامیان وی به تیم شبکه الجزیره حمله ور شدند.

مبارک به سبب اتهامات مختلفی از جمله دست داشتن در کشتار معترضان در جریان انقلاب اخیر مصر محاکمه می شود.

کد مطلب 1384064

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