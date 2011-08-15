صادرات 127 میلیون دلاری کالا در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز تقوی پیش ازظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به افزایش 52 درصدی صادرات کالا از آذربایجان غربی طی این مدت، افزود: در این راستا 367 هزار و 639 تن کالا به ارزش بیش از 127 میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادر شده که این مقدار کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 52 درصد افزایش داشته و از لحاظ ارزشی هیچ تغییری گزارش نشده است.

وی انواع میوه و سبزی، سیمان، محصولات پلاستیکی، آهن و فولاد را از مهمترین کالاهای صادراتی واحدهای تولیدی آذربایجان غربی عنوان کرد و اظهار داشت: عراق، ترکیه، آذربایجان، روسیه، گرجستان، ایتالیا، افغانستان، هلند و استرالیا عمده کشورهای مقصد صادرات کالاهای تولیدی استان هستند.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه گمرک ارومیه با 304 هزار و 554 تن کالا به ارزش بالغ بر چهار میلیون دلار بیشترین میزان کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است، بیان داشت: طی این مدت 222 هزار تن کالا به ارزش 281 میلیون دلار از گمرکات آذربایجان غربی به کشور وارد شده که از لحاظ وزنی 57 و از لحاظ ارزشی 53 درصد رشد دارد.

به گفته تقوی استان آذربایجان غربی دارای هشت گمرک و شش بازار چه مشترک مرزی بوده که با توجه به همجواری با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان و به عنوان تنها استان هم مرز با کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعنوان پایانه ترانزیتی کشور نقش تعیین کنندهای در زمینه توسعه صادرات به کشورهای غربی ایفا می کند.