رئیس مجمع تشخیص مصلحت به امام جمعه اهواز تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله هاشمی‌رفسنجانی به شرح زیر است: حضرت آیت‌الله جناب آقای موسوی جزایری ، خبر درگذشت والده مکرمه جناب‌عالی موجب تألم خاطر گردید. فقدان این بانوی مؤمنه را تسلیت می‌گویم. از درگاه احدیت برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و برای بستگان محترم بویژه جناب‌عالی صبر جمیل مسألت می‌کنم. اکبر هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام