  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

رئیس مجمع تشخیص مصلحت به امام جمعه اهواز تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت به امام جمعه اهواز تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت والده آیت‌الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام  آیت الله هاشمی‌رفسنجانی به شرح زیر است: حضرت آیت‌الله جناب آقای موسوی جزایری ، خبر درگذشت والده مکرمه جناب‌عالی موجب تألم خاطر گردید. فقدان این بانوی مؤمنه را تسلیت می‌گویم. از درگاه احدیت برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و برای بستگان محترم بویژه جناب‌عالی صبر جمیل مسألت می‌کنم. اکبر هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد مطلب 1384070

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها