اعزام چهار هزار نفر از مبلغان حوزه علمیه خواهران در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه حبیبی ضمن تشریح فعالیت‌های فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان‌های تهران، البرز و سمنان در مورد اعزام مبلغین از مدارس علمیه خواهران تصریح کرد: حدود 4هزار نفر از مبلغان مدارس علمیه خواهران استان‌های تهران، سمنان و البرز در این ماه به دانشگاه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها، مساجد و مجامع عمومی اعزام شدند.



وی افزود: با توجه به سطح‌بندی مبلغان در مدارس علمیه خواهران بر اساس نوع مخاطب و مهارت آنها، با درخواست از مدارس علمیه، مبلغین به جلسات قرآن، سخنرانی، احکام و پاسخ‌گویی به شبهات اعزام شدند.



حبیبی به حضور مدارس علمیه کریمه اهل‌بیت(ع) و حضرت زینب(س) شاهد در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم اشاره کرد و گفت: پاسخگویی به شبهات غدیر و ارائه مناظره و میزگرد در این خصـوص و آموزش قرآن به روش نقاشی و معرفی فعالیت‌های قرآنی مدارس علمیه از جمله فعالیت‌های مدارس علمیه خواهران استان تهران در این نمایشگاه بوده است.



وی در ادامه بیان داشت: برگزاری جلسات جزء خوانی قرآن کریم همراه با تفسیر و تدبر در آیات، برگزاری جلسات اخلاقی با موضوع"اخلاق در قرآن"، برگزاری کلاس‌های مهارت‌های روابط اجتماعی و مهارت‌های زندگی، کلاس‌های قرآنی و آموزه‌های دینی برای کودکان، پاسخگویی به احکام و شبهات(ویژه جوانان)، پاسخگویی تلفنی به احکام شرعی خواهران، تهیه سبد کالا برای خانواده‌ها نیازمند و برگزاری مسابقات قرآنی و کتابخوانی ویژه ماه رمضان از جمله برنامه‌های فرهنگی مدارس علمیه است.



معاون فرهنگی منطقه یک حوزه‌های علمیه خواهران همچنین از حضور مدرسه علمیه زینبیه(س) کرج در نمایشگاه قرآن و عترت استان البرز خبر داد و گفت: این مدرسه با ارائه پژوهش‌های قرآنی و پاسخگویی به سوالات دینی و اجرای مسابقه قرآن‌شناسی و معرفی مدارس علمیه خواهران در استان البرز در این نمایشگاه حضور دارد.



وی درباره فعالیت مدرسه علمیه شهید مطهری کرج در نمایشگاه قرآن و عترت استان البرز، گفت: این مدرسه نیز با ارائه بسته‌های آموزشی روان‌شناسی پیرامون ازدواج و عرضه بروشور احادیث مربوط به زنان و طراحی صحنه و دکور در غرفه مربوطه در این نمایشگاه فعالیت دارد.



حبیبی در ادامه از راه اندازی دو وبلاگ اختصاصی مدرسه علمیه امام جعفرصادق(ع) شاهرود در ایام ماه مبارک رمضان و همچنین راه‌اندازی خط تلفن ویژه پاسخگویی به احکام شرعی خواهران در این مدرسه و مدرسه علمیه فاطمیه(س) دامغان خبر داد.



وی ترویج فرهنگ قرآنی را از وظایف خطیر حوزه‌های علمیه عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم جامعه ایران به معنای حقیقی کلمه، قرآنی شود.



معاون فرهنگی منطقه یک حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: قرآنی شدن جامعه به این معنا است که ملت با قرآن آمیخته شود به قرآن عمل کند و معرفت قرآنی را به طور کامل به دست بیاورد.