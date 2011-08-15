گنبدیها 5.6 میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ممشلی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: از مجموع این رقم، سخاوتمندان این شهرستان مبلغ 119 میلیون و 365 هزار ریال در جشن عاطفه ها و مبلغ 208 میلیون و 621 هزار ریال در جشن نیکوکاری به نیازمندان یاری رساندند.

وی اظهار داشت: طی سال گذشته به مددجویان از محل منابع داخلی مبلغ 4 میلیارد و 573 میلیون و 700 هزار ریال و از محل منابع بانکی به 228 نفر مبلغ 329 میلیون ریال وام پرداخت شده است.

وی بیان داشت: همچنین از کشاورزان گنبدی مبلغ 262 میلیون و 265 هزار ریال زکات گندم جمع آوری شده است.

رئیس کمیته امداد گنبد کاووس گفت: طی سه ماه اول سال جاری به 132 مددجو مبلغی بالغ بر 15 میلیون و 600 هزار ریال وام پرداخت شده است.



شهرستان گنبد در شرق گلستان واقع شده است.