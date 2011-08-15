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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

سال قبل/

گنبدیها 5.6 میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کردند

گنبدیها 5.6 میلیارد ریال به کمیته امداد کمک کردند

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد گنبد گفت: مردم خیر و نوعدوست این شهرستان طی سال گذشته مبلغ پنج میلیارد و 664 میلیون و 487 هزار ریال به کمیته امداد امام (ره) کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ممشلی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: از مجموع این رقم، سخاوتمندان این شهرستان مبلغ 119 میلیون و 365 هزار ریال در جشن عاطفه ها و مبلغ 208 میلیون و 621 هزار ریال در جشن نیکوکاری به نیازمندان یاری رساندند.

وی اظهار داشت: طی سال گذشته به مددجویان از محل منابع داخلی مبلغ 4 میلیارد و 573 میلیون و 700 هزار ریال و از محل منابع بانکی به 228 نفر مبلغ 329 میلیون ریال وام پرداخت شده است.

وی بیان داشت: همچنین از کشاورزان گنبدی مبلغ 262 میلیون و 265 هزار ریال زکات گندم جمع آوری شده است.
 
رئیس کمیته امداد گنبد کاووس گفت: طی سه ماه اول سال جاری به 132 مددجو مبلغی بالغ بر 15 میلیون و 600 هزار ریال وام پرداخت شده است.
 
شهرستان گنبد در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1384074

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