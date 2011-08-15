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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

ذاکر اصفهانی در گفتگو با مهر:

تغییرات سپاهان باعث رکود نشود/ مخالف انحلال تیمهای ذوب‌آهن هستیم

تغییرات سپاهان باعث رکود نشود/ مخالف انحلال تیمهای ذوب‌آهن هستیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان گفت: تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان نباید خللی در فعالیتهای رو به رشد باشگاه سپاهان ایجاد کند و مدیرعامل جدید باید پرشتاب همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.

علیرضا ذاکر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات مدیریت باشگاه سپاهان اظهار داشت: همه باید دست به دست خود بدهند و برای پیشرفت باشگاه سپاهان کار کنند و ‌تغییر مدیرعامل سپاهان نباید خللی در روند فعالیتهای باشگاه سپاهان ایجاد کند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نباید با نگاهی منفی به تغییرات سپاهان نگاه کنند، تصریح کرد: نگاه ما به تغییرات سپاهان نباید به گونه‌ای باشد که باعث رکود این باشگاه شود زیرا روند فعالیتهای رو به رشد سپاهان باید سرعت گیرد و به نظر من مهم حفظ موجودیت سپاهان و وضعیت کنونی آن است.

ساکت با تمام وجود در اختیار ورزش خواهد بود

استاندار اصفهان با اشاره به ویژگیهای ساکت بیان داشت:‌ ساکت یکی از بهترین مدیران ورزشی کشور بود و از مدیران ارزشی، اخلاقی و متدین ما به شمار می‌رود و مطمئن هستم که در آینده هم با تمام وجود در اختیار ورزش استان خواهد بود.

وی بیان داشت: ساکت یکی از نیروهای پرتوان ورزش استان بودند و از این به بعد هم با همان توان و انرژی خود در خدمت ورزش است.

تفویض مدیریت نقش‌جهان اجرایی می‌شود

ذاکر اصفهانی به روند اجرایی تفویض مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان اشاره کرد و افزود: در هفته‌های گذشته منتظر تسویه حساب مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور با پیمانکار ورزشگاه بودیم و در روزهای گذشته این اتفاق صورت گرفته و به زودی تفویض مدیریت نقش جهان اجرایی می‌شود.

مخالف انحلال تیمهای ذوب‌آهن هستیم

وی در مورد اخبار و شایعات پیرامون انحلال برخی تیم‌های ورزشی باشگاه ذوب‌آهن اضافه کرد: شایعاتی در این مورد شنیده‌ام و باید بگویم که مخالف انحلال تیمهای مختلف ورزشی ذوب‌آهن هستیم زیرا این مسئله به ضرر ورزش استان خواهد بود و مطمئن باشید حمایتهای مالی و معنوی خود را از این باشگاه به عمل می‌آوریم تا اجازه انحلال تیمهای ورزشی این باشگاه را ندهیم.

کد مطلب 1384076

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