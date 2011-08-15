بزرگترین مرکز پرورش ماهی قزل آلا در تایباد به بهره برداری رسید

رضا زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این روش با استفاده از تکنولوژی با مقادیر کم آب و بهره گیری از بازیافت مجدد آب، اقدام به پرورش ماهی می شود و کیفیت آب در این روش مدیریت می شود.

وی گفت: طرح اجرا شده در روستای شیزن از توابع شهرستان با تاکید بر 30تن تولید ماهی قزل آلا و روش نیمه فوق متراکم و با بررسی و توجه به آخرین اطلاعات علمی و تجربی موجود در دنیا انجام یافته است.

وی افزود: در بخش تاسیسات و تجهیزات با هزینه حدود نصف در مقایسه با طرح های موجود در کشور و نمونه های مشابه خارجی انجام شده است.

سرپرست جهاد کشاورزی تایباد افزود: افزایش هوادهی، بهینه سازی سرعت خطی و دورانی آب حذف مواد معلق، ماهیدار کردن لایه ای مزرعه، تامین بچه ماهی با وزن مناسب و بالا و استفاده از آب برگشتی را از روش های نوین بکار گرفته شده در این مجموعه برای افزایش تولید عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور ندارد، افزود: تامین بچه ماهی مورد نیاز از مراکز تکثیر داخل استان صورت می گیرد و غذای مورد نیاز آن از کارخانجات خوراک داخل کشور تهیه می شود.