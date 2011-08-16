عرضه دستگاهی برای کاهش 20 درصدی مصرف برق

حسین علیزاده از محققان طراحی و ساخت این سیستم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این دستگاه با عنوان " بهینه ساز مصرف اکتیو" عرضه شد، افزود: این دستگاه که به ثبت رسیده است برای کاربردهای صنعتی و خانگی طراحی شد و می تواند مصرف انرژی برق را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

علیزاده با اشاره به مکانیزم عملکرد این دستگاه، خاطر نشان کرد: در ساخت دستگاه بهینه ساز اکتیو از یکسری مدارات RLC و High کانکتورها استفاده شد High کانکتور با شتاب الکترونی در شبکه باعث می شوند که تعداد الکترونهای آزاد لایه ظرفیت در مس افزایش یابد و رسانایی سیمها و کابلها و مصرف کننده ها بالا روند.



وی با بیان اینکه افزایش رسانایی باعث کاهش مقاومت می شود، ادامه داد: این امر باعث می شود که آن مقدار از انرژی الکتریکی که بر اثر مقاومت به حرارت تبدیل می شود کاهش یابد که در نهایت کاهش 10 تا 20 درصد مصرف واقعی برق را برای مصرف کننده به همراه دارد.



علیزاده تولید این دستگاه را در مدلهای تک و سه فاز دانست و اظهار داشت: دستگاه های عرضه شده قابل استفاده از 5 تا 3 هزار آمپر و دارای کاربردهای خانگی و صنعتی است.



وی با تاکید بر اینکه دستگاه بهینه ساز مصرف اکتیو است و میان 10 تا 20 درصد مصرف اکتیو را کاهش می دهد خاطر نشان کرد: این دستگاه در 3 هزار نقطه نصب شد و به بهره برداری رسید که در برخی از شرکتها منجر به کاهش حدود 04/ 13 درصدی مصرف برق شد و با بهبود جریان باعث 36/9 کیلو بار شده است.



این محقق با بیان اینکه این دستگاه بر اساس آمپر و متناسب با شرایط مصرف نصب می شود، یادآور شد: مکانیزم این دستگاه به گونه ای است که با ظریب توان 70 درصد فعال می شود به این معنی که اگر دستگاهی 100 آمپری در مکانی نصب می شود باید توان مصرفی آن 70 آمپر باشد. از این رو قبل از نصب این دستگاه لازم است تا توان مصرفی واحدهای مسکونی و یا صنعتی اندازه گیری شود.



این محقق همچنین به نحوه استفاده از این دستگاه اشاره کرد و توضیح داد: این دستگاه به صورت موازی در ابتدای مدار پس از کنتور قرار می گیرد و از نقطه ای که نصب می شود کاهش مصرف را به دنبال دارد.



وی همچنین به ارزیابی لامپهای کم مصرف در کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: در حال حاضر دنیا به سمت لامپهای کم مصرف LED ها رفتند. این لامپها از نوع لامپهای بسیار کم مصرف هستند و 20 هزار ساعت عمر مفید دارند. این در حالی است که لامپهای کم مصرفی که در ایران نسل قدیمی لامپهای کم مصرف است که دارای بازده کم هستند و در شبکه به شدت هارمونیک زا است.



علیزاده یادآور شد: هارمونیک زا بودن لامپها موجب آسیب رسیدن به شبکه می شود. این دستگاه قادر است علاوه بر کاهش هارمونیک در شبکه، جریان مصرفی برق را 32/6 درصد کاهش دهد.