صداگذاری "سرخابی" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری فیلم سینمایی "سرخابی" به تازگی در استودیو روشنا و توسط فرامرز ابوالصدق به پایان رسیده است. با پایان مراحل فنی این فیلم سینمایی به زودی آماده پخش می‌شود.

این فیلم سینمایی اولین ساخته بلند سینمایی محمد آهنگرانی در مقام کارگردانی است. "سرخابی" درباره قشری از جامعه است و داستان چند همسایه در یک آپارتمان به تصویر کشیده می‌شود.

در این فیلم سینمایی اکرم محمدی، نیوشا ضیغمی، سیاوش خیرابی، اشکان اشتیاق، میرطاهری مظلومی، سیدمهرداد ضیایی، فلور نظری، مهران احمدی، کنعان کیانی و هیلا اکرانی بازی می‌کنند.

محمد آهنگرانی پیش از این مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان پروژه‌های مختلف سینمایی از جمله "سلام بر عشق"، " آقای هفت رنگ"، "زن‌ها فرشته‌اند"، "کلاغ ‌پر" و... بوده است.

رضا آشتیانی تهیه فیلم‌های سینمایی "شهر اسفنجی"، "خاک سرد" و ... را در کارنامه دارد.