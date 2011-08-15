تشکیل دو کلاس اول متوسطه در هنرستانهای مراکز استانها

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور با اشاره به تحول اساسی در آموزش و پرورش کشور با ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای آموزشی اظهار داشت: ساماندهی نیروی انسانی، فضاهای آموزشی و منابع مالی به معنای کاستن از موارد ذکر شده نیست بلکه منظور، تغییر در نوع نگرش به آنهاست.

وی با تأکید بر اینکه یک معلم با تحصیلات تربیت‌بدنی باید در رشته‌ خود تدریس کند، افزود: معلمی هم که در رشته فنی تحصیل کرده و مدرک گرفته است و در غیر رشته‌های فنی تدریس می‌کند، باید به هنرستان‌ بازگردد.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: امسال هر هنرستان در کشور باید حداقل دارای یک کلاس اول متوسطه باشد و در مراکز استانها نیز این تعداد باید به دو کلاس برسد.