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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

بسیج دانشجویی:

هدف نوفتنه‌گران غافل کردن مسئولان از مسائل کلان است/ احمدی‌نژاد تجدیدنظر کند

هدف نوفتنه‌گران غافل کردن مسئولان از مسائل کلان است/ احمدی‌نژاد تجدیدنظر کند

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد با صدور بیانیه ای انتشار ویژه نامه خاتون در روزنامه ایران را اقدام نوفتنه گران برای انحراف افکار عمومی و مسئولان از مسائل کلان کشور دانست و رئیس جمهور را به تجدید نظر در مورد این جریان فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد در خصوص ویژه نامه اخیر روزنامه ایران در مورد عفاف و حجاب بیانیه ای صادر کرد.

در بخشهایی از این بیانیه آمده است: خبر درج مطالب موهن پیرامون حجاب برتر اسلامی در ویژه نامه روزنامه دولتی ایران مایه تاسف و تاثر امت شهیدپرور و انقلابی گردید.
 
این بیانیه می افزاید: زمانی که تذکرات و هشدارهای مقام عظمای ولایت، مراجع عظام تقلید و علمای عزیز پیرامون ضعف فرهنگی جامعه - که بدون شک حجاب و عفت و حیا از مصادیق بارز آن است - بیان می گردد، چاپ و انتشار مطالب خلاف واقع و توهین آمیز از سوی روزنامه دولتی به جای انتشار مبانی اصیل اسلامی و تبلیغ فرهنگ حیا و عفت موجب بهت و حیرت و البته تاسف فراوان است.
 
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: زمانی که بزهکاران و متخلفان اخلاقی و شکنندگان حریم حیا و عفت و اخلاق در جامعه اسلامی، قارچ گونه در حال رشدند و متاسفانه حافظان دین مبین و آمران به معروف و ناهیان از منکر در مظلومیت بسر می برند، انتشار این چنین مطالبی با هیچ منطق و توجیهی سازگار نیست.
 
دانشجویان در این بیانیه تصریح کردند: بلاشک گویندگان، نویسندگان و ناشران این مطالب نخواهند توانست دل سوخته مادران، همسران و دختران شهید را که سال ها با عزت و شرافت و با حجب و حیا به دفاع از آرمان های نظام اسلامی و خط اصیل ولایت فقیه برخاسته اند، آرامشی دوباره ببخشند.
 
این بیانیه می افزاید: این چنین پرده دری از سوی عاملان این اقدام شرم آور، توهینی است به میلیون ها بانوی با عفت و با حیا در این مرز و بوم و سایر سرزمین های اسلامی که امیدواریم مسئولان سازمان ها و نهادهای فرهنگی با این حادثه تاسف آور، بیش از پیش هشدار مقام عظمای ولایت را نسبت به نفوذ دشمن در رسانه ها و مطبوعات را جدی گرفته و عزم خود را جهت خنثی کردن توطئه ها و نقشه های دشمنان نظام به کار ببندند.
 
دانشجویان در این بیانیه آورده اند: ما جمعی از دانشجویان بسیجی به نمایندگی از امت حزب الله و ولایتمدار، از این اقدام توهین آمیز و عاملان آن اعلام برائت جسته و همگان را به هوشیاری و بصیرت فرا می خوانیم، چراکه این اقدام را در سلسله توطئه های نوفتنه گران رسوخ کرده در دولت خدمتگزار (جریان انحرافی)، جهت غافل کردن مردم و مسئولان از مسائل اصلی و کلان داخلی و خارجی می دانیم و البته این اولین بار نیست که نسبت به چنین اظهارنظرها و عقاید مغایر با مبانی اصیل انقلاب اسلامی اقدام می کنند و بدون شک آخرین بار نیز نخواهد بود.
 
نگارندگان این بیانیه می افزایند: بار دیگر رئیس جمهور محترم و انقلابی را به تامل دگرباره در مورد این جریان و لیدر این روزها مخفی شده آن فرا می خوانیم، و از باب «النصیحة لائمة المسلمین» یادآور می شویم که ما دانشجویان سنخیتی میان شما و لیدر جریان انحرافی نمی بینیم و حضرتعالی را به تجدیدنظر در مورد ایشان و گروهشان دعوت می نمائیم.
 
در پایان این بیانیه تصریح شده است: ضمن دعوت عاملان این اقدام به توبه و عذرخواهی رسمی از رهبری معظم و معزز انقلاب، مراجع عظام، مردم انقلابی و ولایتمدار و به ویژه خانواده معظم شهیدان، از مسئولان محترم قوه قضائیه خواستاریم عاملان و خاطیان اصلی را به سزای عمل شرم آور خود برسانند.
 

کد مطلب 1384086

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