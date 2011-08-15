به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد در خصوص ویژه نامه اخیر روزنامه ایران در مورد عفاف و حجاب بیانیه ای صادر کرد.

در بخشهایی از این بیانیه آمده است: خبر درج مطالب موهن پیرامون حجاب برتر اسلامی در ویژه نامه روزنامه دولتی ایران مایه تاسف و تاثر امت شهیدپرور و انقلابی گردید.



این بیانیه می افزاید: زمانی که تذکرات و هشدارهای مقام عظمای ولایت، مراجع عظام تقلید و علمای عزیز پیرامون ضعف فرهنگی جامعه - که بدون شک حجاب و عفت و حیا از مصادیق بارز آن است - بیان می گردد، چاپ و انتشار مطالب خلاف واقع و توهین آمیز از سوی روزنامه دولتی به جای انتشار مبانی اصیل اسلامی و تبلیغ فرهنگ حیا و عفت موجب بهت و حیرت و البته تاسف فراوان است.



در ادامه این بیانیه تاکید شده است: زمانی که بزهکاران و متخلفان اخلاقی و شکنندگان حریم حیا و عفت و اخلاق در جامعه اسلامی، قارچ گونه در حال رشدند و متاسفانه حافظان دین مبین و آمران به معروف و ناهیان از منکر در مظلومیت بسر می برند، انتشار این چنین مطالبی با هیچ منطق و توجیهی سازگار نیست.



دانشجویان در این بیانیه تصریح کردند: بلاشک گویندگان، نویسندگان و ناشران این مطالب نخواهند توانست دل سوخته مادران، همسران و دختران شهید را که سال ها با عزت و شرافت و با حجب و حیا به دفاع از آرمان های نظام اسلامی و خط اصیل ولایت فقیه برخاسته اند، آرامشی دوباره ببخشند.



این بیانیه می افزاید: این چنین پرده دری از سوی عاملان این اقدام شرم آور، توهینی است به میلیون ها بانوی با عفت و با حیا در این مرز و بوم و سایر سرزمین های اسلامی که امیدواریم مسئولان سازمان ها و نهادهای فرهنگی با این حادثه تاسف آور، بیش از پیش هشدار مقام عظمای ولایت را نسبت به نفوذ دشمن در رسانه ها و مطبوعات را جدی گرفته و عزم خود را جهت خنثی کردن توطئه ها و نقشه های دشمنان نظام به کار ببندند.



دانشجویان در این بیانیه آورده اند: ما جمعی از دانشجویان بسیجی به نمایندگی از امت حزب الله و ولایتمدار، از این اقدام توهین آمیز و عاملان آن اعلام برائت جسته و همگان را به هوشیاری و بصیرت فرا می خوانیم، چراکه این اقدام را در سلسله توطئه های نوفتنه گران رسوخ کرده در دولت خدمتگزار (جریان انحرافی)، جهت غافل کردن مردم و مسئولان از مسائل اصلی و کلان داخلی و خارجی می دانیم و البته این اولین بار نیست که نسبت به چنین اظهارنظرها و عقاید مغایر با مبانی اصیل انقلاب اسلامی اقدام می کنند و بدون شک آخرین بار نیز نخواهد بود.



نگارندگان این بیانیه می افزایند: بار دیگر رئیس جمهور محترم و انقلابی را به تامل دگرباره در مورد این جریان و لیدر این روزها مخفی شده آن فرا می خوانیم، و از باب «النصیحة لائمة المسلمین» یادآور می شویم که ما دانشجویان سنخیتی میان شما و لیدر جریان انحرافی نمی بینیم و حضرتعالی را به تجدیدنظر در مورد ایشان و گروهشان دعوت می نمائیم.



در پایان این بیانیه تصریح شده است: ضمن دعوت عاملان این اقدام به توبه و عذرخواهی رسمی از رهبری معظم و معزز انقلاب، مراجع عظام، مردم انقلابی و ولایتمدار و به ویژه خانواده معظم شهیدان، از مسئولان محترم قوه قضائیه خواستاریم عاملان و خاطیان اصلی را به سزای عمل شرم آور خود برسانند.

