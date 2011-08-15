وقوع جرائم خطرناک در استان ایلام در حد صفر است

حیدر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 316 درصد افزایش برخورد با هنجارشکنان در سطح استان صورت گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به شرایط قومی قبیله ای حاکم در استان و پوشش محلی مورد استفاده از سوی برخی از جوانان تحت عنوان سیاه جامگان در قالبهای مختلف، متأسفانه شاهد برخی از هنجارشکنی ها هستیم که نیروی انتظامی توانسته به خوبی با این مشکل برخورد کرده و آن را رفع کند.

این فرمانده انتظامی با اشاره به اینکه شیوع مواد مخدر صنعتی امروزه در بین نسل جوان یکی از اصلی ترین معضلات جامعه محسوب می شود، افزود: اعتیاد به مواد صنعتی در بین این قشر از جامعه رو به افزایش است که این امر قبلاً به صورت سنتی بود که ناجای ایلام در این راستا در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 948 درصد افزایش کشف داشته است.

عباس زاده درباره وقوع جرایم گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و تدوین و اجرای استراتژی های لازم می توان گفت که 97 درصد کل سرقت های سطح استان کشف شده است که دستگیری سارقین و ارجاع آنها به مقامات قضایی از اقدامات انجام شده ناجا در استان بوده است.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه دشمنان اسلام و نظام امروزه با راه اندازی جنگ نرم، فرهنگ و بنیانهای دینی، اسلامی مردم را مورد هدف قرار داده، تصریح کرد: از اقدامات فرهنگی صورت گرفته از سوی مأموران نیروی انتظامی در جهت مبارزه با جنگ نرم دشمن می توان به اجرای طرح جمع آوری دستگاههای گیرنده ماهواره ای از برخی از منازل و مجتمع های آپارتمانی در سطح استان اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در اجرای طرح جمع آوری گیرنده های ماهواره ای 220 درصد رشد داشته ایم، بیان کرد: در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در بحث تذکرات زبانی به افراد بد حجاب در سطح جامعه 58 درصد، جمع آوری قهوه خانه های سطح شهر 28 درصد افزایش برخورد داشته ایم.

عباس زاده در تشریح تماسهای تلفنی با شماره پلیس 110 گفت: سال گذشته تعداد کل تماس ها 109 هزار و 118 مورد بود، امسال نیز تاکنون به 124 هزار و 922 مورد رسیده که از این تعداد تماس در سال 90 بیش از 55 هزار تماس به صورت مشاوره ای بوده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشفیات مواد مخدر در چهار ماهه نخست امسال اضافه کرد: 115 درصد افزایش کشفیات در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از برنامه ریزی مأموران ناجا در استان دارد.