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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

حاتمی به مهر خبر داد:

تعادل بازار شیر استان تهران/ مطالبات کارخانه ها پرداخت می شود

تعادل بازار شیر استان تهران/ مطالبات کارخانه ها پرداخت می شود

تهران - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی استان تهران از تعادل مناسب بازار شیر و پرداخت مطالبه کارخانه های لبنی خبر داد.

هدایت حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بازار شیر از تعادل مناسبی برخوردار است و با وجود هدفمند شدن یارانه شیر، عرضه و تقاضا روند مناسبی را طی می کند.

وی در خصوص پرداخت مطالبه کارخانه های لبنی افزود: مدارک رسیده از شرکت‌ها در دست بررسی است و در اولین فرصت مطالبه این کارخانه ها از محل یارانه شیر پرداخت خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر معاونت داخلی سازمان بازرگانی تهران در حال بررسی امور مالی و محاسبه مطالبات بوده تا نتیجه نهایی به ستاد وزارت بازرگانی ابلاغ کند تا مطالبات پرداخت شود.

وی ادامه داد: مدارک برخی از شرکتها ناقص بوده و نیاز به بازنگری بیشتر و تکمیل پرونده دارد و این امر نیازمند زمان است.

حاتمی اصل حمایت از دامداران و تولیدکنندگان را بر عهده سازمان جهاد کشاورزی دانست و بیان کرد: ستاد مستقر در وزارت بازرگانی با تأیید معاونت داخلی سازمان با ارسال مدارک جدید از سوی کارخانه هایی که مدعی هستند، مبادرت به پرداخت مطالبات آنها می کند.

کد مطلب 1384090

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