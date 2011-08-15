تعادل بازار شیر استان تهران/ مطالبات کارخانه ها پرداخت می شود

هدایت حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بازار شیر از تعادل مناسبی برخوردار است و با وجود هدفمند شدن یارانه شیر، عرضه و تقاضا روند مناسبی را طی می کند.

وی در خصوص پرداخت مطالبه کارخانه های لبنی افزود: مدارک رسیده از شرکت‌ها در دست بررسی است و در اولین فرصت مطالبه این کارخانه ها از محل یارانه شیر پرداخت خواهد شد.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر معاونت داخلی سازمان بازرگانی تهران در حال بررسی امور مالی و محاسبه مطالبات بوده تا نتیجه نهایی به ستاد وزارت بازرگانی ابلاغ کند تا مطالبات پرداخت شود.

وی ادامه داد: مدارک برخی از شرکتها ناقص بوده و نیاز به بازنگری بیشتر و تکمیل پرونده دارد و این امر نیازمند زمان است.

حاتمی اصل حمایت از دامداران و تولیدکنندگان را بر عهده سازمان جهاد کشاورزی دانست و بیان کرد: ستاد مستقر در وزارت بازرگانی با تأیید معاونت داخلی سازمان با ارسال مدارک جدید از سوی کارخانه هایی که مدعی هستند، مبادرت به پرداخت مطالبات آنها می کند.