جایگاه انجمن کتابخانه ها و حدود اختیارات آنها ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن علایی ظهر دوشنبه در جلسه مشترک انجمن کتابخانه‌ های عمومی شهرهای حمیدیا، شاهدیه و شهرستان یزد، گزارشی از عملکرد خود در دو سال تصدی مدیریت کتابخانه ‌های استان یزد ارائه داد و اظهار داشت: در 60 سال گذشته استان یزد از لحاظ شاخص‌ های کتابخانه ‌ای در رتبه پایینی قرار داشت اما در حال حاضر در بیشتر شاخص ‌ها در رتبه ‌های بالای کشور قرار دارد.

وی گسترش فضاهای کتابخانه ‌ای، افزایش کتابخانه ‌های روستایی، افزایش تعداد کتاب و نیروی انسانی کتابخانه ‌ها و گسترش زیرساختهای فناوری اطلاعات را از مهمترین پیشرفتهای کتابخانه ‌های یزد در سالهای اخیر برشمرد.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان یزد با اشاره به فعالیت در سمت مدیرکل امور استانها و انجمنهای نهاد کتابخانه های کشور تصریح کرد: سعی می‌ کنیم با تصحیح قوانین، جایگاه انجمن ‌ها و حدود اختیارات آنها را ارتقا دهیم.

بخشدار مرکزی یزد نیز در این نشست تحولات صورت گرفته در کتابخانه‌ها را در سالهای اخیر بسیار خوب ارزیابی کرد و به بیان مشکلات روند قانونی جذب بودجه فرهنگی استان و مشکلات قانونی تخصیص این بودجه پرداخت.

غلامرضا طبایی همچنین خواستار تصویب طرح گسترش فضای کتابخانه حضرت زهرا(س) حمیدیا در جلسه انجمن کتابخانه‌ های عمومی این شهر شد.

در این جلسه پیگیری جدی گسترش فضای کتابخانه حضرت زهرا(س) توسط اداره کل کتابخانه ‌ها و بخشداری مرکزی، برنامه‌ ریزی جهت اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار کتابداران با ایشان و پیگیری تبلیغات کتاب و کتابخوانی در صدا و سیما تصویب شد.

سید محمدحسن علایی که به مدت دو سال سمت مدیرکلی کتابخانه های عمومی یزد را بر عهده داشت، به تازگی با حفظ سمت به عنوان سرپرست یزد، به عنوان مدیرکل امور استانها و انجمن های نهاد کتابخانه های عمومی کشور منصوب شده است.