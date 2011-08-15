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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

دومین کارگاه آموزشی "موشن‌گرافیک" برگزار می‌شود

دومین کارگاه آموزشی "موشن‌گرافیک" برگزار می‌شود

گروه شهر فرنگ دومین کارگاه آموزشی "موشن گرافیک" را تحت عنوان "سیاه و سفید"، دوم و سوم شهریور سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تجسمی مهر، در این کارگاه رضا علوی با موضوع "ایده و مفهوم"، عمار عیسی‌پور با موضوع "تایپ و حرکت"، بابک معدن‌دار با موضوع "طراحی و حرکت" و امیر علوی با موضوع "تکنیک و نرم‌افزار" سخنرانی خواهند کرد.

اوایل مردادماه نیز همایشی با موضوع رسانه‌های تعاملی توسط گروه شهر فرنگ در فرهنگستان هنر برگزار شده بود. "موشن گرافیک" یا گرافیک حرکتی با استفاده از تکنولوژی ویدئو یا انیمیشن و با ایجاد توهم حرکت یا تغییر در ظاهر المان های بصری ایجاد می‌شود.

 به علت محدودیت در پذیرش، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.بنابراین علاقه‌مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های  ۸۸۶۴۲۰۱۱و۸۸۶۴۱۹۹۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 1384094

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