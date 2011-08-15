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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

در چهار محال و بختیاری/

28 بردگوری در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

28 بردگوری در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس ثبت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری از ثبت 28 بردگوری از این استان در فهرست آثار ملی خبر داد.

پیمانه پرناک درگفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: 28 بردگوری شهرستان کوهرنگ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه این تعداد برد گوری در همایش ثبت اصفهان مطرح شد، بیان داشت: در حال حاضر شماره  ثبت 28 برد گوری شهرستان کوهرنگ ابلاغ شده است.
 
کارشناس ثبت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه این تعداد اثر تاریخی و فرهنگی هستند، اذعان داشت: برد گوری در دل صخره ها و یا سنگهای عظیم فضاهایی با متوسط طول 3.30 و عرض دو و ارتفاع 1.20 ایجاد شده است.
 
پرناک با اشاره به اینکه برد گوریها دارای دریچه های مربع شکل با در سنگی بوده اند، یادآور شد: بردگوریها به گونه ای انفرادی و یا چند تایی حفر شده و بیانگر فرهنگ تدفین در طول بیش از یک هزار و 500  سال در این خطه هستند.

وی بیان داشت: بردگوریها در بخشهای دیناران میانکوه و بازفت پراکنده اند.

کد مطلب 1384096

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