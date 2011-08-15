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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

طی سال گذشته/

8 درصد صادرات سیستان و بلوچستان به خرما اختصاص یافت

8 درصد صادرات سیستان و بلوچستان به خرما اختصاص یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان گفت: طبق بررسی های به عمل آمده هشت درصد صادرات خرمای استان طی سال گذشته مختص خرما است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور صبح دوشنبه در جمع فعالین بخش خرمای استان و نائب رئیس کمیسیون آب و کشاورزی مجلس در اتاق بازرگانی زاهدان اظهار داشت: در سال 89 صادرات کالا از استان به سایر کشورها بیش از 264 میلیون دلار بود که بیش از 20 میلیون دلار آن را صادرات خرما تشکیل داده است.

وی گفت: خرمای تولیدی استان به کشورهای افغانستان، ‌پاکستان، ‌هندوستان و کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود.

وی افزود: امسال نیز طبق اعلام مسئولین جهاد کشاورزی بیش از 170 هزار تن تولید انواع خرما در استان صورت می گیرد که 100 هزار تن آن خرمای مضافتی است و باید جهت بسته بندی، نگهداری و بازاریابی آن برنامه ریزی لازم توسط دستگاه های ذیربط صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این استان در کشور مقام اول سطح زیرکشت و مقام دوم تولید خرما را داراست.

کد مطلب 1384097

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