8 درصد صادرات سیستان و بلوچستان به خرما اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور صبح دوشنبه در جمع فعالین بخش خرمای استان و نائب رئیس کمیسیون آب و کشاورزی مجلس در اتاق بازرگانی زاهدان اظهار داشت: در سال 89 صادرات کالا از استان به سایر کشورها بیش از 264 میلیون دلار بود که بیش از 20 میلیون دلار آن را صادرات خرما تشکیل داده است.

وی گفت: خرمای تولیدی استان به کشورهای افغانستان، ‌پاکستان، ‌هندوستان و کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود.

وی افزود: امسال نیز طبق اعلام مسئولین جهاد کشاورزی بیش از 170 هزار تن تولید انواع خرما در استان صورت می گیرد که 100 هزار تن آن خرمای مضافتی است و باید جهت بسته بندی، نگهداری و بازاریابی آن برنامه ریزی لازم توسط دستگاه های ذیربط صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این استان در کشور مقام اول سطح زیرکشت و مقام دوم تولید خرما را داراست.