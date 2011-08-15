کشف 184 کیلوگرم مواد مخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اسماعیل مصری افزود: ماموران انتظامی پلیس مبارزه با مواد مخدر نی ریز هنگام کنترل خودروهای عبوری در اطراف آن شهرستان یه یک دستگاه خودروی وانت مزدا به رانندگی "م-م" و سرنشینی "ح-م" مظنون و هنگامی که قصد متوقف کردن خودرو را داشتند راننده بدون توجه به ایست ماموران اقدام به فرار کرد.

وی گفت: پس از مسافتی تعقیب و گریز خودرو متوقف، سرنشینان آن دستگیر و در بازرسی از خودرو مقدار 114 کیلوگرم تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس تصریح کرد: ماموران انتظامی داراب نیز در ایستگاه بازرسی قلاتویه در بازرسی از یک دستگاه کامیون خاور بادسان به رانندکی "م-ر" که از بندرعباس عازم شیراز بود مقدار 26 کیلو و 400 گرم حشیش و 480 گرم تریاک کشف و راننده خودرو را دستگیر کردند.

سرهنگ مصری عنوان کرد: در پاسارگاد نیز ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر آن شهرستان در محور شیراز - اصفهان در بازرسی از یک دستگاه خودروی پراید به رانندگی "الف-ج" مقدار 20 کیلوگرم تریاک کشف و متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی نورآباد ممسنی نیز هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور قائمیه به نورآباد به یک دستگاه خودروی پراید که دارای چهار نفر سرنشین بوده مظنون و هنگامی که قصد متوقف کردن آن را داشتند راننده خودرو بدون توجه به ایست ماموران اقدام به فرار کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس ادامه داد: پس از مسافتی تعقیب و گریز، خودرو متوقف و ضمن دستگیری سرنشینان آن در بازرسی از خودرو مقدار 23 کیلو و 700 گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد.