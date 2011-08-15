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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

هیبتیان:

چهار محال و بختیاری مقام اول را در توسعه مجتمع های دامپروری دارد

چهار محال و بختیاری مقام اول را در توسعه مجتمع های دامپروری دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود دام سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: این استان مقام اول را در توسعه مجتمع های دامپروری به دست آورده است.

بروزهیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در استان 35 مجتمع دامپروری پیش بینی شده، اظهار داشت: این مجتمع ها با هدف ایجاد وآماده سازی زیر ساختها دامپروری در استان احداث می شوند.

وی افزود: با توجه به گسترش شهرنشینی و محدودیت نگهداری جایگاه برای دام و... تصمیم به ساخت مجتمع های دامپروری کرده ایم.

معاون بهبود دام سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه با ساخت مجتمع های دامپروری خدمات گسترده و بهتر با هزینه کمتر ارائه می شود، اذعان داشت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با ساخت مجتمع ها در مصرف انرژی و هزینه های دیگر صرفه جویی به سزایی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مجتمع دامپروری در شهرستان شهرکرد ساخته شده، بیان داشت: 16 مجتمع در شهرستان شهرکرد، پنج مجتمع در شهرستان کیار، بروجن شش مجتمع، لردگان چهار مجتمع، کوهرنگ و فارسان هرکدام یک مجتمع و اردل دو مجتمع دامپروری ساخته می شود.

هیبتیان با اشاره به اینکه ساخت مجتمع های دامپروری قدمی است در توسعه و پیشرفت دامپروری استان، تصریح کرد: در مجتمع های دامپروری تمامی اماکنات خدماتی و رفاهی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1384103

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