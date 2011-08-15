چهار محال و بختیاری مقام اول را در توسعه مجتمع های دامپروری دارد

بروزهیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در استان 35 مجتمع دامپروری پیش بینی شده، اظهار داشت: این مجتمع ها با هدف ایجاد وآماده سازی زیر ساختها دامپروری در استان احداث می شوند.

وی افزود: با توجه به گسترش شهرنشینی و محدودیت نگهداری جایگاه برای دام و... تصمیم به ساخت مجتمع های دامپروری کرده ایم.

معاون بهبود دام سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه با ساخت مجتمع های دامپروری خدمات گسترده و بهتر با هزینه کمتر ارائه می شود، اذعان داشت: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با ساخت مجتمع ها در مصرف انرژی و هزینه های دیگر صرفه جویی به سزایی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مجتمع دامپروری در شهرستان شهرکرد ساخته شده، بیان داشت: 16 مجتمع در شهرستان شهرکرد، پنج مجتمع در شهرستان کیار، بروجن شش مجتمع، لردگان چهار مجتمع، کوهرنگ و فارسان هرکدام یک مجتمع و اردل دو مجتمع دامپروری ساخته می شود.

هیبتیان با اشاره به اینکه ساخت مجتمع های دامپروری قدمی است در توسعه و پیشرفت دامپروری استان، تصریح کرد: در مجتمع های دامپروری تمامی اماکنات خدماتی و رفاهی در نظر گرفته شده است.