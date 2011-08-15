محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اینکه هفته‌های آغازین یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را سپری می کنیم اما شرایط از همین حالا حساس است و تیم نیاز به حمایت همه جانبه مردم و مسئولان قم دارد.



باید کاری کنیم که موفقیت‌های صبا ادامه یابد



وی ادامه داد: اکنون که تیم فوتبال صبای قم با شایستگی موفق شده است در بین تیم های مدعی حاضر در لیگ برتر در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد، فرصت بسیار خوبی است تا با حمایت به موقع و اصولی از این تیم، کاری کنیم که انشاءالله این روند ادامه یابد.



نباید از حمایت همه جانبه تماشاگران قمی بی‌بهره باشیم



سرپرست باشگاه صبای قم عنوان کرد: وقتی بازی‌های این تیم در لیگ‌ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در قم و در ورزشگاه یادگار امام برگزار می‌شود، به هیچ عنوان نباید از حمایت همه جانبه تماشاگران قمی بی بهره باشیم بلکه به حضور آنها در تلاش برای حفظ صدرنشین و موقعیت خوبی که تیم در بالای جدول رده بندی دارد، نیاز داریم.



مصاف با سایپا جدال حساسی است



وی افزود: در هفته چهارم از دور رفت مسابقات لیگ‌ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مسابقه صبای قم و سایپا البرز در ورزشگاه یادگار امام قم، از دیدارهای حساسی است که صبا بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد و امیدوارم چهارشنبه شب شاهد حضور پر تعداد نوجوانان، جوانان و عموم شهروندان قم در راه موفقیت صبا در لیگ یازدهم در ورزشگاه یادگار امام باشیم.



صبا برای کسب نخستین برد خانگی تلاش می‌کند



رمضان بیگی افزود: این اتفاق در بازی با تیم فوتبال سپاهان اصفهان صورت گرفت و تماشاگران با حضور پرشور خود در ورزشگاه یادگار امام به واقع به بازیکنان تیم و مسئولان باشگاه روحیه‌ای دو چندان بخشیدند و انشاءالله منتظر حضور آنها در دیدار با سایپا البرز هستیم تا صبای قم بتواند نخستین پیروزی خانگی این فصل را نیز جشن بگیرد.



جدال صبا و سایپا چهارشنبه شب در قم



وی ادامه داد: چهارشنبه شب این هفته تیم صبای قم در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم پذیرای تیم فوتبال سایپا البرز خواهد بود در حالیکه در صبای قم در شرایطی در این دیدار بازی خواهد کرد که در خانه نیاز به کسب سه امتیاز دارد.



سرپرست باشگاه صبای قم تاکید کرد: از مسئولان درخواست کرده‌ایم که با انجام مکاتبات لازم در خصوص تامین امکانات مورد نیاز در آستانه این بازی تلاش کنند که تماشاگران با کمترین مشکل برای حضور در ورزشگاه یادگار امام دغدغه ای نداشته باشند.



انتقال تماشاگران از دو مسیر به ورزشگاه یادگار امام



وی بیان داشت: انشاءالله به شکلی برنامه ریزی شده است که اتوبوس های شرکت واحد قم از میدان شهید مطهری و مقابل مجموعه ورزشی شهید حیدریان، یک ساعت قبل از آغاز بازی، تماشاگران را به ورزشگاه یادگار امام انتقال دهند.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و سایپا البرز از ساعت 22 چهارشنبه شب در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.

