به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری نخستین جشنواره فیلم کوتاه دانشگاه سوره امروز دوشنبه 24 مرداد در سالن شماره دو تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر جواد سلیمی دبیر جشنواره و حسن دزواره مدیر هنری و بین المللی جشنواره و جمعی از خبرنگاران برگزار شد، ابتدا برگزار کنندگان به معرفی جشنواره، اهداف برگزاری و ویژگیهای آن پرداختند و در ادامه نیز به سوالات حاضران پاسخ داده شد.

دکتر سلیمی در شروع نشست مقدمه‌ای درباره ارتقای موسسه سوره به دانشگاه سوره در اواخر سال گذشته عنوان کرد و گفت: حالا که سوره به همت آقای روشنی در دسته دانشگاه‌های غیردولتی قرار گرفته لازم دیدیم که برای ارتقاء سطح کیفی آن اقدام به برگزاری این جشنواره کنیم تا هم دانشجویان بتوانند با حضور در آن و رقابت با سایر شرکت کنندگان، خود را محک بزنند و هم برگزاری کارگاه های آموزشی در کنار جشنواره به بالا رفتن سطح دانش آنها کمک کند.

در ادامه دزواره توضیحاتی درباره لزوم برگزاری این جشنواره در کنار دیگر جشنواره های متعدد فیلم کوتاه مطرح کرد و گفت: این جشنواره نسبت به سایر جشنواره‌ها از دو ویژگی برخوردار است،اول آن که این تنها جشنواره مستقل و کاملا دانشجویی در کشور است که آثار برگزیده آن به سایر جشنواره های دانشجویی سراسر دنیا نیز فرستاده خواهد شد و دوم آن که ما سعی داریم به واسطه این جشنواره با آکادمی های معتبر دنیا ارتباط برقرار کرده و این ارتباط منجر به تبادل فیلم،استاد و دانشجو با آنها شود.

وی گفت: اگرچه جشنواره دانشجویی همان گونه که از نامش پیداست با کمبود بودجه و امکانات مواجه است اما تلاش می کنیم با اهداف و افق‌های فرامرزی که برای این جشنواره در نظر داریم و با بهره گیری از استعداد و خلاقیت نیروهای جوان و همراهی استادان دانشگاه به این جشنواره اعتباری جهانی ببخشیم که این امر مستلزم کمی صبر است تا جشنواره کم کم مسیر خودش را پیدا کند.

دزواره با اشاره به رایزنی های دبیرخانه جشنواره با چهار کشور آلمان،لهستان،فرانسه و هلند برای برقرای تعامل با جشنواره فیلم کوتاه سوره گفت: در تلاش ایم تا با یکی از این کشورها که همخوانی بیشتری با مطالبات مادارند،تعامل برقرار کنیم تا ضمن نمایش آثار دانشجویی آن در بخش جنبی جشنواره ، از حضور اساتید آن ها نیز در ایام برگزاری جشنواره بهره ببریم.