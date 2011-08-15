22 هزار خانوار خوزستانی از نعمت گاز بهره مند شدند

ناصر افشین در گفتگو با گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد خانوار در 44 روستای بالای 50 خانوار و 37 شهر استان با اعتبار 150 میلیارد ریال زیر پوشش شبکه های گاز رسانی قرار گرفتند.



وی اجرای 562 کیلومتر لوله گذاری و 12 هزار انشعاب گاز را از جمله اقدامات این شرکت برای اجرای این طرح برشمرد و افزود: این تعداد خانوار در روستاها و شهرهای امیدیه، شوشتر، شوش، دزفول، رامهرمز، خرمشهر و بهبهان از سوخت سبز بهره مند شده اند.



مدیر عامل شرکت گاز این استان خوزستان افزود: تا کنون 44درصد از جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری روستایی و بیش از 593 هزار خانوار شهری معادل 89 درصد ساکنان مناطق شهری خوزستان زیر پوشش شبکه های گاز رسانی قرار گرفته اند.