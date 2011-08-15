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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

از ابتدای امسال/

22 هزار خانوار خوزستانی از نعمت گاز بهره مند شدند

22 هزار خانوار خوزستانی از نعمت گاز بهره مند شدند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز این استان خوزستان گفت: بیش از 22 هزار خانوار شهری و روستایی در خوزستان از ابتدای امسال تاکنون از مزایای گاز بهره مند شدند.

ناصر افشین در گفتگو با گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد خانوار در 44 روستای بالای 50 خانوار و 37 شهر استان با اعتبار 150 میلیارد ریال زیر پوشش شبکه های گاز رسانی قرار گرفتند.

وی اجرای 562 کیلومتر لوله گذاری و 12 هزار انشعاب گاز را از جمله اقدامات این شرکت برای اجرای این طرح برشمرد و افزود: این تعداد خانوار در روستاها و شهرهای امیدیه، شوشتر، شوش، دزفول، رامهرمز، خرمشهر و بهبهان از سوخت سبز بهره مند شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز این استان خوزستان افزود: تا کنون 44درصد از جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری روستایی و بیش از 593 هزار خانوار شهری معادل 89 درصد ساکنان مناطق شهری خوزستان زیر پوشش شبکه های گاز رسانی قرار گرفته اند.

کد مطلب 1384115

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