برگزاری نخستین جشنواره سراسری تصویرسازی قصص قرآن در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره گسترش فرهنگ قرآنی و اسلامی، تقویت آن در جامعه و تعامل میان هنرمندان تصویرگر و ناشران است.

داننده با تاکید بر لزوم ایجاد زمینه ای فرهنگی و هنری برای ترویج فعالیتهای قرآنی اظهار داشت: در همین راستا باید به صورت منسجم و نظام یافته عمل نموده و برای جذابیت فعالیتهای قرآنی برای نسل جوان جامعه از ابزارهای مختلف هنری بهره برد.

وی ارج نهادن به تلاش های هنرمندان و اساتید فعال در عرصه هنرهای اسلامی و شناسایی هنرمندان جوان و زمینه سازی برای رشد و نوآوری و خلاقیت آنان را از دیگر اهداف جشنواره برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی فعالیت در جهت بسط و گسترس فرهنگ قرآنی را از اولویت های کاری اداره ارشاد دانسته و گفت: بهره گیری از قابلیت ها و پتانسیل هنری هنرمندان عرصه های مختلف و ایده پردازی و برنامه ریزی هدفمند در حوزه علوم قرآنی می تواند منتج به نهادینه شدن بیش از پیش فرهنگ متعالی قرآنی در جامعه گردد.

داننده همچنین موضوع این جشنواره را داستانهای قرآنی عنوان کرد و افزود: هنرمندان می توانند موضوعات آثار تصویرسازی خود را از داستانهای نقل شده در قرآن کریم و یا کتب منتشر شده پیرامون داستانهای قرآن استخراج نموده و به شیوه های مورد علاقه خود اجرا نمایند.

وی گفت: پرداختن به موضوعات و داستانهایی که انتشار آن در جامعه اثرات سازنده داشته و برای بیننده تازگی دارد باید مدنظر هنرمندان جهت شرکت در این جشنواره باشد.

خلاقیت و ذوق هنری در خلق بهتر و گویاتر تصاویر از زوایای دید گوناگون با استفاده از تکنیک های نوین از اهم ملاک های داوری در این جشنواره هستند.

داننده آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را پانزدهم دی ماه 1390 و زمان برگزاری آیین اختتامیه و معرفی نفرات برتر آن را دوازدهم بهمن ماه سال جاری عنوان کرد.

علاقمندان می توانند حداکثر پنج اثر خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز،‌خیابان امام خمینی، نرسیده به چهارراه آبرسانی، خانه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ارسال نمایند.

هر اثر حداقل باید شامل 8 فریم و حداکثر 25 فریم تصویرسازی شده از پلانهای متفاوت داستان بوده و ابعاد آثار برای هر فریم در قطع A4 باشد و آثار ارسال شده نباید دارای نوشته و یا متن باشند و متن داستان باید به صورت جداگانه تایپ و بر روی سی دی نیز ارسال گردد.

همچنین در بخش تصویرسازی دیجیتالی هنرمندان باید آثار خود را بر روی لوح فشرده و با فرمت Tiff.CMYK و با وضوح 300 dpi به همراه پرینت رنگی ارسال کنند.

نخستین جشنواره سراسری تصویرسازی قصص قرآن با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی استان، انجمن هنرهای تجسمی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی در بهمن ماه سالجاری در تبریز برگزار می شود.